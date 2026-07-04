Mercato : L’OM veut garder ses gros salaires, voilà le plan pour y arriver

Cet été, l’OM doit absolument vendre pour faire rentrer de l’argent dans les caisses, mais aussi pour réduire sa masse salaires. Aujourd’hui, les finances du club phocéen sont plombées par certains gros salaires. Se séparer de certains est donc une priorité, mais voilà que Stéphane Richard veut également en conserver d’autres, ayant pour cela un plan pour que cela soit possible.
Il y aura des départs à l’OM cet été. Et pour cause… Le club phocéen a besoin de renflouer les caisses, tout en diminuant sa masse salariale. D’ailleurs, à ce propos, Stéphane Richard, nouveau président marseillais, a expliqué ce samedi dans La Provence : « L'objectif est de baisser drastiquement la masse salariale. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un problème récurrent à l'OM : une masse salariale beaucoup trop importante, surtout par rapport aux résultats. Il faut revenir à quelque chose qui s'inscrit davantage dans la norme. C'est impératif. (…) Nous devons nous séparer d'un certain nombre de joueurs, pour rétablir l'équilibre financier, et pour réduire drastiquement la masse salariale. On ne peut pas garder un effectif qui engendre une masse salariale supérieure à 100 millions d'euros par an ».
« On tentera de négocier pour baisser leurs salaires »
Avec cette volonté de baisser sa masse salariale, l’OM va donc faire partir plusieurs joueurs, y compris certaines de ses gros salaires. Mais voilà que le club phocéen espère en conserver certains… en les convaincant de baisser leurs émoluments. « Pour certains joueurs, notamment certains cadres, on tentera de négocier pour baisser leurs salaires. Ça peut être une bonne solution pour conserver certains d'entre eux dans l'équipe, en leur expliquant franchement la situation. Je sais que beaucoup de joueurs sont attachés au club, se sentent bien à Marseille ou dans la région, avec leur famille, et n'ont pas forcément envie de partir et que le club souhaite conserver. Cela se fera au cas par cas. Pour mener une négociation il y a des aspects juridiques évidemment mais aussi une grande part d’humain », a expliqué Stéphane Richard.
« Bien sûr, j'aimerais si possible garder un certain nombre de joueurs cadres »
Qui partira ? Qui restera à l’OM ? « Je refuse que l'on brade nos meilleurs joueurs. Certains joueurs cadres de l'équipe vont partir, il faut s'y attendre. Certains le veulent d'ailleurs, et on peut les comprendre. Bien sûr, j'aimerais si possible garder un certain nombre de joueurs cadres, ceux dont on estime qu'ils pourraient être importants, qui sont prêts à consentir à des efforts pour rester et qu'on pourra inscrire dans le cadre salarial que nous voulons mettre en place. Si on peut le faire, alors on le fera », a également confié le président de l’OM.