Mercato : L’OM veut garder ses gros salaires, voilà le plan pour y arriver

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, l’OM doit absolument vendre pour faire rentrer de l’argent dans les caisses, mais aussi pour réduire sa masse salaires. Aujourd’hui, les finances du club phocéen sont plombées par certains gros salaires. Se séparer de certains est donc une priorité, mais voilà que Stéphane Richard veut également en conserver d’autres, ayant pour cela un plan pour que cela soit possible.

Il y aura des départs à l’OM cet été. Et pour cause… Le club phocéen a besoin de renflouer les caisses, tout en diminuant sa masse salariale. D’ailleurs, à ce propos, Stéphane Richard, nouveau président marseillais, a expliqué ce samedi dans La Provence : « L'objectif est de baisser drastiquement la masse salariale. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un problème récurrent à l'OM : une masse salariale beaucoup trop importante, surtout par rapport aux résultats. Il faut revenir à quelque chose qui s'inscrit davantage dans la norme. C'est impératif. (…) Nous devons nous séparer d'un certain nombre de joueurs, pour rétablir l'équilibre financier, et pour réduire drastiquement la masse salariale. On ne peut pas garder un effectif qui engendre une masse salariale supérieure à 100 millions d'euros par an ».

« On tentera de négocier pour baisser leurs salaires » Avec cette volonté de baisser sa masse salariale, l’OM va donc faire partir plusieurs joueurs, y compris certaines de ses gros salaires. Mais voilà que le club phocéen espère en conserver certains… en les convaincant de baisser leurs émoluments. « Pour certains joueurs, notamment certains cadres, on tentera de négocier pour baisser leurs salaires. Ça peut être une bonne solution pour conserver certains d'entre eux dans l'équipe, en leur expliquant franchement la situation. Je sais que beaucoup de joueurs sont attachés au club, se sentent bien à Marseille ou dans la région, avec leur famille, et n'ont pas forcément envie de partir et que le club souhaite conserver. Cela se fera au cas par cas. Pour mener une négociation il y a des aspects juridiques évidemment mais aussi une grande part d’humain », a expliqué Stéphane Richard.