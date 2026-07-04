Mercato : Un départ imminent à l'OM... et ce n’est pas Mason Greenwood

Axel Cornic

C’est un été extrêmement important pur l’Olympique de Marseille, qui doit rentrer dans les clous du fair-play financier pour ne pas risquer une exclusion des compétition européennes. Ça passera obligatoirement par la vente d’un ou plusieurs joueurs et c’est surtout Mason Greenwood qui fait parler de lui en ce début de mercato.

Le 2 juillet dernier, une nouvelle ère a commencé à Marseille. Stéphane Richard a officiellement pris ses fonctions de président et désormais, il devra préparer la saison qui approche avec son directeur sportif Grégory Lorenzi, lui aussi nouveau venu à l’OM. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il aura énormément de travail...

Tout le monde parle Greenwood En commençant par le départ de plusieurs joueurs, dont Mason Greenwood. La star de l’OM semble se rapprocher doucement mais surement d’un départ, deux ans après son arrivée en provenance de Manchester United. Plusieurs clubs auraient déjà manifesté leur intérêt, mais la presse italienne parle surtout d’un transfert à l’AS Roma, avec qui l’Anglais aurait déjà un accord contractuel. Reste désormais à trouver un accord entre les deux clubs et à Marseille on rêve de boucler une vente historique, avec un transfert entre les 50 ou 55M€ qui est évoqué.