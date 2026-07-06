«Il aimerait partir au PSG», un phénomène de la Coupe du Monde bientôt à Paris ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une bonne Coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire qui a confirmé les nombreux espoirs placés en lui ces derniers mois avec le RB Leipzig, Yan Diomandé figure sur la short-list du PSG en cette période de mercato estival. Et un proche du phénomène ivoirien annonce d'ailleurs qu'il privilégierait le PSG en cas de transfert dans les semaines à venir...

Toujours en quête de nouveaux talents jeunes et prometteurs, l'ADN de nouveau projet mis en place depuis quelques années par Luis Campos et Luis Enrique, le PSG a des vues sur Yan Diomandé (19 ans). L'attaquant ivoirien du RB Leipzig sort d'une grosse saison avec le club allemand (15 buts, 11 passes décisives toutes compétitions confondues) ainsi que d'une Coupe du Monde très convaincante avec sa sélection nationale, Diomandé est donc l'une des grosse sensations du moment sur le marché des transferts. Et l'un de ses proches vient d'annoncer une bonne nouvelle aux dirigeants du PSG...

La confidence de Yan Diomandé sur le PSG Seydouba Cissé, ancien coéquipier de Yan Diomandé à Leganes, a révélé dans une interview pour AS que l'attaquant du RB Leipzig souhaiterait privilégier le PSG en cas de transfert cet été : « Il m'a dit que s'il y avait un accord entre les deux clubs, il aimerait beaucoup partir au PSG. Il m'a aussi dit que si aucun accord n'est trouvé, il restera à Leipzig et il sera content de jouer la Ligue des Champions », confie Cissé sur son ami Yan Diomandé, qui envisage donc de partir au PSG plutôt qu'à Liverpool qui fait également partie de ses courtisans les plus sérieux.