PSG - Transfert de Barcola : Liverpool active un plan B en Ligue 1 ?

Pierrick Levallet

Et si Bradley Barcola quittait le PSG cet été ? En quête d’un rôle plus important, l’ailier de 23 ans est dans le viseur de Liverpool. Mais le club de la capitale pourrait empêcher le départ de l’international français. Si tel est le cas, les Reds auraient un plan B en Ligue 1 sur le mercato.

L’aventure de Bradley Barcola au PSG pourrait se terminer cet été. Alors qu’il dispute la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, l’ailier de 23 ans n’échappe pas aux rumeurs sur son avenir. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que l’international français n’était pas insensible à l’intérêt de Liverpool, qui pourrait lui offrir un rôle plus important que sous les ordres de Luis Enrique. Les Reds seraient toutefois préparés à l’éventualité que les Rouge-et-Bleu bloquent le transfert de l’ancien de l’OL.

Liverpool active une piste en Ligue 1 en cas d'échec avec Barcola D’après les informations de Caught Offside, Liverpool aurait d’autres options pour se renforcer sur les ailes. Les pensionnaires de la Premier League auraient des vues sur Said El-Mala (FC Cologne) ou encore Matias Fernandes-Pardo (LOSC). L’international belge figurerait sur la liste du club de la Mersey en cas d’échec pour Bradley Barcola. Mais pour le moment, le joueur du PSG serait la priorité des Reds sur le marché des transferts.