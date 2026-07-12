Mercato - Transfert confirmé à Barcelone : Un coup de main inattendu du PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si le remplaçant de Gonçalo Ramos parti du côté de l'AC Milan se nommait Ferran Torres au PSG ? L'ex-ailier de Manchester City qui évolue à une position plus axiale du côté du FC Barcelone n'a pas encore apposé sa signature sur un nouveau contrat. Dans un an, il sera libre comme l'air, éventualité que le Barça ne veut pas voir prendre forme. C'est pourquoi les Catalans verraient d'un excellent oeil l'intérêt du PSG pour son transfert.

Le Paris Saint-Germain a officiellement lancé son mercato tant dans le sens des départs que des arrivées. Gonçalo Ramos a fait ses adieux au club et supporters parisiens la semaine dernière pour rejoindre l'AC Milan contre 80M€. Concernant le recrutement, Alessandro Longoni est venu prendre la place de troisième gardien du Paris Saint-Germain. Mais il se trouve que le remplaçant de Ramos pourrait bien être déjà connu.

«Le PSG est en discussion avec les représentants du joueur» La presse fait état ces dernières heures d'un départ de Ferran Torres pour le Paris Saint-Germain. C'est en effet la direction que cette opération a pris en coulisses dernièrement avec des discussions déjà entamées entre le club et l'entourage de l'international espagnol encore en lice dans cette Coupe du monde 2026. Le journaliste Fabrizio Romano confirmait la tendance samedi. « Ferran Torres n’a plus qu’un an dans son contrat à Barcelone et en coulisses, le PSG a pris des contacts pour le joueur. Le PSG est en discussion avec les représentants du joueur, et se montre intéressé. Après le départ de Gonçalo Ramos, il pourra le remplacer directement, mais aussi jouer à plusieurs positions comme numéro neuf mais aussi ailier. Ferran Torres est bel et bien une option pour le PSG, même si ce n’est pas la seule ».