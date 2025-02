Cyclisme : L’effet Alaphilippe se fait déjà sentir chez Tudor

Alexandre Higounet

Alors qu’il n’a pas encore disputé sa première course sous ses nouvelles couleurs, programmant sa reprise le 16 février prochain à l’occasion de la Figueira Classic, un effet Alaphilippe s’est déjà fait sentir au sein de l’équipe Tudor Cycling. Explication.

Il y a trois semaines, à l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe, Fabian Cancellara, le patron de l’équipe Tudor Cycling, avait expliqué pourquoi il avait fait le choix de recruter Julian Alaphilippe au terme de son contrat avec la Soudal-Quickstep : « Ricardo (Radi, directeur sportif de Tudor) et Raphi (Raphaël Meyer, directeur général de l’équipe) sont venus me voir et m’ont dit : ‘’Pourquoi pas Julian Alaphilippe ?’’ Mais ce qui m’intéressait, c’était qui il était et quelle était sa motivation. Je n’étais pas intéressé par un coureur capable de m’ouvrir les portes ou seulement avec un gros palmarès. Avec Julian, je n’avais pas le Tour en tête, mais la façon dont on allait construire l’équipe et le niveau auquel on aspire. Evidemment que l’image de Julian aide, c’est sympa, mais si on s’arrête là-dessus, on ne réussira pas. J’attends qu’il nous aide à réussir le mix avec les jeunes coureurs. C’est le genre de coureur dont nous avions besoin pour passer un cap. Il va nous apporter son expérience, sa simplicité. On a des coureurs qui le regardent comme ça (en mimant l’admiration) et la façon dont il se comporte avec eux va les aider à devenir meilleurs ».

Carton plein pour Tudor sur les grandes classiques

Fabian Cancellara l’avait donc clairement affirmé, il n’avait pas recruté Julian Alaphilippe pour s’assurer une invitation pour le prochain Tour de France. On peut assurément le croire car l’inverse n’aurait pas de sens. En revanche, il est certain que Tudor va profiter du statut, du palmarès et de la popularité du coureur tricolore pour être invité sur les plus grandes courses.

Un signe avant l’annonce des Wild Cards pour le Tour de France

Et sur ce plan, l’effet Alaphilippe s’est déjà fait sentir, alors que le double champion du monde n’a pas encore donné un coup de pédale en course ! En effet, toutes les grandes classiques du printemps, flandriennes et ardennaises, ont annoncé ces derniers jours leurs équipes invitées, du Het Nieuwsblad à Liège Bastogne Liège, en passant par Gand-Wevelgem, A Travers La Flandre, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, l’Amstel Gold Race ou la Flèche Wallonne. Et Tudor Cycling a reçu une invitation pour toutes ces grandes classiques. Un carton plein qui n’est probablement pas étranger à la présence d’Alaphilippe sur une bonne partie d’entre elles et qui constitue assurément un signal positif avant l’annonce des organisateurs du Tour de France.