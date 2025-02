Marion Rousse, ce qu’elle aime vraiment chez les coureurs !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui, dans le cyclisme mondial, il existe un vrai débat entre le meilleur coureur. Deux grands noms s'opposent : Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. C'est également une opposition entre deux camps, celui du Slovène et celui du Danois. Et Marion Rousse fait partie duquel ? La question lui a été posée et la compagne de Julian Alaphilippe a expliqué ce qui lui plaisait le plus.

Lors du dernier Tour de France, Tadej Pogacar a repris l'avantage sur Jonas Vingegaard. Après avoir remporté les éditions 2020 et 2021, le Slovène avait vu le Danois revenir à hauteur en gagnant la Grande Boucle en 2022 et 2023. Une véritable guerre s'est alors instauré entre les deux meilleurs du peloton, eux qui ne laissent que quelques miettes au reste des coureurs. Mais en 2024, c'est donc Pogacar qui s'est offert un 3ème Tour de France, devançant à nouveau Vingegaard. Cette année, la guerre promet d'être à nouveau rude entre les deux extraterrestres du cyclisme mondial.

« Moi c’est la performance plus que le nom qui me plait »

Tadej Pogacar ou Jonas Vingegaard ? Chacun a sa préférence entre le Slovène et le Danois. Quelle est celle de Marion Rousse ? Le dilemme a été posée à la compagne de Julian Alaphilippe lors d'une vidéo sur Youtube avec Ekoï. Marion Rousse a alors dévoilé ce qui lui plaisait réellement : « Les deux sont très différents. Honnêtement, ça ne me plait pas de choisir entre les coureurs quand tu commentes des performances. Moi c’est la performance plus que le nom qui me plait ».

« C'est un phénomène »

Compagnon de Marion Rousse, Julian Alaphilippe semble lui davantage impressionné par Tadej Pogacar. Au contact direct du Slovène lors des différentes courses, le Français avait notamment pu expliquer : « C'est un phénomène et j'ai entendu dire qu'il n'était qu'à 20 % de son potentiel. Il aurait seulement commencé à prendre un vrai petit-déjeuner maintenant. (rires) Mais vous devez continuer à croire que vous pouvez battre ces gars-là et travailler dur pour que ça marche. Je sais aussi que ce sera très difficile, mais si vous n'y croyez pas vous-même, vous ne trouverez pas la motivation pour continuer à faire cela ».