La découverte de Marion Rousse sur son couple avec Alaphilippe

Ancienne cycliste professionnelle et championne de France, Marion Rousse a aujourd'hui plusieurs casquettes. Consultante, directrice du Tour de France femmes et désormais présentatrice, elle est également la compagne de Julian Alaphilippe, double champion du monde de cyclisme. Ensemble, ils ont d'ailleurs eu un petit garçon, Nino. Marion Rousse a d'ailleurs fait certaines confidences sur sa vie de famille et son couple avec Alaphilippe.

Après avoir été en couple avec Tony Gallopin, Marion Rousse est depuis quelques années maintenant avec Julian Alaphilippe. Ensemble, ils ont d'ailleurs eu un fils, Nino, aujourd'hui âgé de 3 ans. Alors qu'on connait la Marion Rousse consultante, directrice du Tour de France femmes et désormais présentatrice, on la connait un peu moins en tant que mère de famille. Elle a fait quelques confidences à ce propos dans un entretien accordé à Télé Loisirs.

« J'ai découvert ça en devenant maman et c'est génial »

Marion Rousse s'est ainsi confiée sur son couple avec Julian Alaphilippe et leur habitudes avec leur fils, Nino. A ce propos, elle a alors notamment expliqué : « Suis-je une adepte des balades à vélo en famille ? Bien sûr ! On place un chariot à l'arrière du vélo de compétition de mon compagnon (Julian Alaphilippe) pour notre fils Nino, 3 ans. Les balades en famille sont faites pour rouler doucement mais, avec Julian, on se retrouve facilement à 30 km/h ! Bien souvent, mon petit me demande de venir faire du vélo avec nous. Ça le fait voyager, ça lui fait découvrir du paysage et nous, ça nous permet de partager des moments ensemble. J'ai découvert ça en devenant maman et c'est génial. Ce sont des moments de proximité qu'on partage avec notre enfant et notre famille, et on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'aller loin pour découvrir de beaux endroits et passer de bons moments ».

« Presque le résumé de ma vie »

Au cours de son interview, Marion Rousse est également revenue sur son nouveau rôle de présentatrice. Elle a alors expliqué à ce sujet : « Je n'avais pas pour ambition de faire ma propre émission, je n'y avais même jamais pensé, mais j'ai adoré l'expérience ! C'est très différent de ce que je fais habituellement mais je suis restée telle que je suis. C'est comme si les caméras n'existaient pas. C'est un nouveau chapitre dans ma vie et j'étais super honorée qu'ils pensent à moi. Pourquoi avoir accepté ? Cette émission est presque le résumé de ma vie. C'est pour ça que je n'ai pas été plus stressée que ça. Alors évidemment, ce sont des méthodes de travail que je ne connaissais pas parce que ça reste différent de mes rôles de consultante et de directrice. Mais j'ai toujours aimé le vélo et aussi m'intéresser à la vie des gens depuis que je suis toute petite ».