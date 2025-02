Cyclisme : Le sujet qui inquiète Mathieu Van der Poel

Alexandre Higounet

Le week-end dernier, Mathieu Van der Poel a réalisé un authentique exploit en remportant pour la septième fois les championnats du monde de cyclo-cross, dominant outrageusement la course. Pourtant, à l’évocation de sa saison sur route et de son objectif de remporter un nouveau Tour des Flandres, le champion hollandais apparaît moins sûr de lui, et il y a une raison à cela...

Dimanche, Mathieu Van der Poel a de nouveau survolé les championnats du monde de cyclo-cross, qu’il a remporté pour la septième fois dans sa carrière, une statistique monumentale, et avec un écart très important sur son dauphin, le Belge Wout Van Aert.

Cyclisme - Tour de France : « Vingegaard ne doit pas pouvoir dormir », les mots forts du boss de Pogacar https://t.co/8WMUyBgFqo pic.twitter.com/elWrm8e8on — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

« Mon objectif ? Le Tour des Flandres »

Pour Van der Poel, l’heure a sonné de se pencher sur la saison sur route, après quelques jours de vacances bien mérités. Avec quel programme ? Quasiment le même que l’an dernier, ce qui lui avait permis de remporter le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Van der Poel a ainsi affirmé, dans des propos rapportés par sporza.be : « Mon programme sera à peu près une copie de celui de la saison dernière (Il avait débuté sa saison sur route lors de Milan San Remo, ndlr), avec maintenant une petite nuance. J’ajouterai soit Paris-Nice soit Tirreno Adriatico ».

« Il faudra que je sois en pleine forme pour pouvoir suivre Pogacar »

De l’aveu du champion hollandais, son principal objectif au printemps sera de remporter une nouvelle fois le Tour des Flandres, quand bien même il l’a déjà gagné à trois reprises : « Quel classique je souhaite ajouter ? Le Tour des Flandres. Je suis tombé amoureux de cette course la première fois que j’y ai participé ». Mais cette saison, Mathieu Van der Poel sait qu’un obstacle de taille se dressera en travers de sa route : Tadej Pogacar, qui a décidé de s’aligner au départ du Ronde avec la ferme intention d’y lever à nouveau les bras. Une perspective qui n’est pas sans susciter quelques inquiétudes chez le leader hollandais : « Cette année, il y a un certain Tadej Pogacar qui participe. Il faudra que je sois en pleine forme pour pouvoir le suivre. Certaines équipes sont devenues très fortes dans tous les domaines, mais quand Tadej partira, beaucoup d’équipes sauront qu’il sera très difficile de le battre. Cela rendra la course plus amusante pour les spectateurs car cela signifie que la course sera ouverte de très loin ».