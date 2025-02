Cyclisme : La Visma-Lease A Bike ne lâche pas Pogacar

Alexandre Higounet

Depuis plusieurs semaines, la Visma-Lease A Bike met une grosse pression sur Tadej Pogacar en vue du Tour de France. Mais l’équipe hollandaise ne s’arrête pas là, et elle vient d’envoyer un autre message offensif à l’intention du leader slovène de l’équipe UAE... Analyse.

Ces derniers jours, à l’occasion d’un entretien accordé sur le site officiel de l’équipe, Grisha Niermann, le manager de la Visma-Lease A Bike, a évoqué la saison qui s’ouvre. Une nouvelle fois, le patron sportif de la formation hollandaise a martelé l’objectif premier de battre Pogacar pour remporter un troisième Tour de France avec Jonas Vingegaard.

« On ne s'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas gagné le Tour des Flandres et Paris-Roubaix »

Niermann a notamment déclaré, dans des propos rapportés par le Het Nieuwsblad : « Cela ne surprendra personne, mais gagner le Tour est encore une fois en tête de notre liste de priorités cette année. Mais nous voulons aussi viser la victoire finale sur la Vuelta. De toute évidence, Pogacar était le coureur le plus fort du Tour de France l'année dernière, nous devrons donc bien faire notre travail. Nous devons trouver un moyen de le battre, avec Jonas Vingegaard comme leader et des coureurs encore plus forts autour de lui que l'année dernière ». Si à travers ces mots l’objectif est en priorité d’installer la conviction au sein de l’équipe que Pogacar peut être battu, le staff de Visma-Lease A Bike souhaite également mettre le leader Slovène sous pression, qu’il sente la menace.

Aller chercher Pogacar sur tous les terrains...

Ce n’est pas un hasard si dans la foulée, Niermann évoque aussi le grand objectif de remporter le Tour des Flandres et Paris-Roubaix avec Wout Van Aert, deux classiques particulièrement ciblées par Tadej Pogacar : « Cela reste un rêve de gagner le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n’aurons pas atteint cet objectif ». Le message est clairement lancé à l’intention du leader slovène du Team UAE : l’équipe Visma-Lease A Bike ne le lâchera pas d’un mètre et ira le chercher sur tous les terrains en alignant ses meilleurs forces. La mise de pression est réelle. Tadej Pogacar l’aura forcément perçue. Reste à savoir si cela sera de nature à le perturber.