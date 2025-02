Cyclisme : Van der Poel, un changement de programme qui interroge

Alexandre Higounet

Au sortir de son septième titre de champion du monde de cyclo-cross, Mathieu Van der Poel a évoqué son programme sur route, avec comme objectif prioritaire une nouvelle victoire au Tour des Flandres. Cependant, une légère inflexion dans son programme de reprise par rapport à l’an dernier laisse supposer que le champion hollandais pourrait avoir une petite idée derrière la tête…

Mathieu Van der Poel vient de réaliser un nouvel exploit le week-end dernier à Liévin en remportant les championnats du monde de cyclo-cross pour la septième fois, une performance unique dans l’histoire du cyclisme, et ce avec une marge considérable sur ses concurrents, le deuxième Wout Van Aert arrivant loin derrière.

« Mon programme sera à peu près une copie de l’an dernier, avec une petite nuance »

Avec cette nouvelle performance historique, Van der Poel peut désormais se tourner vers sa saison sur route, où il s’est prioritairement fixé l’objectif de remporter le Tour des Flandres malgré ses trois victoires déjà glanées dans le Ronde. Dans des propos rapportés par sporza.be, le champion hollandais explique : « Quel classique je souhaite ajouter ? Le Tour des Flandres. Je suis tombé amoureux de cette course la première fois que j’y ai participé. Cette année, il y a un certain Tadej Pogacar qui participe. Il faudra que je sois en pleine forme pour pouvoir le suivre. Certaines équipes sont devenues très fortes dans tous les domaines, mais quand Tadej partira, beaucoup d’équipes sauront qu’il sera très difficile de le battre. Cela rendra la course plus amusante pour les spectateurs car cela signifie que la course sera ouverte de très loin ».

Si Van der Poel dispute Tirreno ou Paris-Nice cette saison, c’est qu’il a une idée en tête…

Alors que l’an dernier il avait réalisé le doublé Tour des Flandres-Paris-Roubaix en surclassant la campagne des classiques flandriennes, Mathieu Van der Poel a pourtant décidé d’apporter une modification à son programme préparatoire : « Mon programme sera à peu près une copie de celui de la saison dernière (Il avait débuté sa saison sur route lors de Milan San Remo, ndlr), avec cependant une petite nuance. J’ajouterai soit Paris-Nice soit Tirreno Adriatico ». Pourquoi cet ajout au risque de créer un surcroit de fatigue après la saison de cyclo-cross, d’autant que le programme de l’an dernier lui avait permis d’être au top aux Flandres et à Roubaix ? L’explication la plus plausible est que Van der Poel est décidé à jouer aussi la gagne à Milan San Remo. L’an dernier, il avait fait de la Primavera sa course de reprise, se muant en équipier pour favoriser dans le final la gagne de son sprinter Jasper Philipsen. S’il a choisi de faire au préalable soit Tirreno soit Paris-Nice, c’est probablement pour arriver avec une condition supérieure à Milan San Remo, et donc avec l’idée de la gagner.