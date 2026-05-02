Transfert à 115M€ : Le détail qui condamne le PSG à craquer cet été !

Alexis Brunet

Cet été, le PSG pourrait bien se renforcer en attaque. Le club de la capitale aurait d’ailleurs déjà commencé à s’activer et Morgan Rogers ferait partie des pistes parisiennes. Le champion de France pourrait être condamné à un craquage à plus de 115M€ pour l’attaquant anglais, car ce dernier ne possède pas de clause libératoire dans son contrat et c’est donc Aston Villa qui va fixer son prix.

L’été dernier, le PSG n’avait pas voulu chambouler son effectif avec les seules arrivées de Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. La donne pourrait être différente dans les prochains mois, en tout cas le club de la capitale a commencé à activer certaines pistes. Paris pourrait bien recruter un nouvel attaquant et, depuis plusieurs semaines, c’est le nom du joueur d’Aston Villa Morgan Rogers qui ressort avec insistance.

Un transfert à plus de 115M€ pour Rogers ? Cette saison, Morgan Rogers s’est imposé comme l’un des meilleurs attaquants d’Angleterre. En 50 matchs toutes compétitions confondues, le joueur de 23 ans a trouvé le chemin des filets à douze reprises, tout en délivrant neuf passes décisives. Forcément cela attire les convoitises et selon les informations de Teamtalk, le PSG, mais aussi le Bayern Munich, Chelsea, Arsenal et Manchester United seraient sur sa piste. Toutefois, un transfert de Rogers coûtera cher, car l’international anglais ne possède pas de clause libératoire dans son contrat et Aston Villa souhaiterait en obtenir environ 115M€.