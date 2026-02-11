Le Real Madrid fait une annonce officielle, une grande victoire pour le PSG !

Depuis 2021, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi mène un combat acharné contre le projet de Super League. Également président de l’Association Européenne des Clubs, le dirigeant parisien pourrait sourire en ce mercredi 11 février. Et pour cause, le Real Madrid, fervent défenseur de ce projet, a fait une énorme annonce. Explications.
Cela fait déjà cinq ans que ce projet titanesque a vu le jour. Depuis 2021, le Real Madrid se porte en fervent défenseur de création d’une Super League, défiant ainsi l’UEFA, dans une compétition exclusive aux plus grands clubs (et plus riches) européens. Président du PSG et de l’ECA (Association Européenne des Clubs), Nasser Al-Khelaïfi lui, s’est toujours fermement opposé à cette création.
Al-Khelaïfi furieux contre la Super League
En décembre 2024, alors qu’un troisième projet différent de Super League était proposé, le président du PSG haussait le ton : « C’est la troisième période de Noël où des consultants non représentatifs et des clubs séparatistes tentent de casser le football européen et mondial, toujours avec le même schéma, légèrement adapté et relooké, mais guidé par les mêmes motivations », glissait le dirigeant qatari. Mais cette fois-ci, Nasser Al-Khelaïfi va pouvoir exulter. En effet, le Real Madrid a officiellement annoncé son retrait du projet après tant d’années à le défendre.
Le Real Madrid jette l’éponge !
« L’UEFA, l’Association européenne des clubs de football (EFC) et le Real Madrid CF parviennent à un accord pour le bien du football européen des clubs. Après des mois de discussions menées dans l'intérêt du football européen, l'UEFA, l'Association des clubs de football européens (EFC) et le Real Madrid CF annoncent avoir conclu un accord de principe pour le bien du football de clubs européen, dans le respect du principe du mérite sportif et en mettant l'accent sur la viabilité à long terme des clubs et l'amélioration de l'expérience des supporters grâce à l'utilisation de la technologie. Cet accord de principe permettra également de régler leurs litiges juridiques liés à la Super Ligue européenne, une fois qu'un accord définitif aura été mis en œuvre », peut-on lire dans un communiqué publié par le club espagnol ce mercredi.