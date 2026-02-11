Le Real Madrid fait une annonce officielle, une grande victoire pour le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis 2021, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi mène un combat acharné contre le projet de Super League. Également président de l’Association Européenne des Clubs, le dirigeant parisien pourrait sourire en ce mercredi 11 février. Et pour cause, le Real Madrid, fervent défenseur de ce projet, a fait une énorme annonce. Explications.

Cela fait déjà cinq ans que ce projet titanesque a vu le jour. Depuis 2021, le Real Madrid se porte en fervent défenseur de création d’une Super League, défiant ainsi l’UEFA, dans une compétition exclusive aux plus grands clubs (et plus riches) européens. Président du PSG et de l’ECA (Association Européenne des Clubs), Nasser Al-Khelaïfi lui, s’est toujours fermement opposé à cette création.

🚨 OFFICIAL: Real Madrid confirm agreement with UEFA as it’s OVER for the Super League.



“UEFA, the European Football Clubs (EFC), and Real Madrid C. F. reach an agreement for the good of European club football.



After months of discussions held in the interest of European… pic.twitter.com/mAXC99RN7w — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 11, 2026

Al-Khelaïfi furieux contre la Super League En décembre 2024, alors qu’un troisième projet différent de Super League était proposé, le président du PSG haussait le ton : « C’est la troisième période de Noël où des consultants non représentatifs et des clubs séparatistes tentent de casser le football européen et mondial, toujours avec le même schéma, légèrement adapté et relooké, mais guidé par les mêmes motivations », glissait le dirigeant qatari. Mais cette fois-ci, Nasser Al-Khelaïfi va pouvoir exulter. En effet, le Real Madrid a officiellement annoncé son retrait du projet après tant d’années à le défendre.