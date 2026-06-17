Mercato : Le Bayern Munich et Chelsea le voulaient, il va signer au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Passé par l'académie du PSG avant d'être lancé dans le grand bain avec l'équipe première par Luis Enrique, Senny Mayulu (20 ans) est également couronné d'un double sacre européen avec le Paris Saint-Germain. Son style de jeu aurait tapé dans l'oeil du Bayern Munich et de Chelsea, mais en vain au vu de la tendance évoquée dans la presse pour son avenir.

Le Paris Saint-Germain l'a fait. Le back-to-back en Ligue des champions que seul le Real Madrid est parvenu à réaliser au XXIème siècle entre 2016 et 2018. Certes, Senny Mayulu n'a pas tenu un rôle de joueur incontournable au cours de cette campagne européenne. Certes, il n'a pas marqué un but en finale de C1 comme face à l'Inter le 31 mai 2025. Néanmoins, le milieu offensif de 20 ans formé au Paris Saint-Germain a tout de même trouvé le chemin des filets en saison régulière à Barcelone (2-1) et en 1/8ème de finale retour contre Chelsea (3-0).

Senny Mayulu a dit oui au PSG... jusqu'en 2031 ! Et alors que son contrat expirera en juin 2027 au PSG, il semblerait que les longues discussions entre le Paris Saint-Germain et le clan Mayulu aient pris une tournure différente ces derniers mois. Le journaliste du Parisien Dominique Séverac expliquait même fin avril que le vent commençait à tourner. « Pas d'avancées notables dans ces dossiers mais toujours de l'optimisme pour Barcola et Dembélé. Ils ne trouveront pas ailleurs une meilleure équipe que le PSG pour s'exprimer donc ils veulent rester. Pour Mayulu, les positions se sont réchauffées et ça va mieux. Je le vois prolonger même si je n'ai pas d'infos particulières dans ce dossier à cet instant ».