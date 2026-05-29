Bruno Genesio ou Christophe Galtier ? Les joueurs de l'OM ont décidé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille est bien parti pour poursuivre la refonte de son organigramme. Après Stéphane Richard à la place de Pablo Longoria et Grégory Lorenzi pour combler le départ de Medhi Benatia, il semblerait que Bruno Genesio soit tout proche de remplacer Habib Beye sur le banc de touche de l'OM. Un changement qu'une belle poignée de joueurs validerait totalement si l'on se fie aux sources de Walid Acherchour.

C'est le débat du moment à Marseille. Mercredi, le président Stéphane Richard confirmait la nomination imminente de Grégory Lorenzi aux commandes de la section sportive de l'OM. Et pour ce qui est de l'entraîneur, deux noms reviennent sans relâche dans les discussions et dans les médias : Christophe Galtier, enfant du pays ainsi qu'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, et Bruno Genesio qui a récemment quitté son poste de coach au LOSC.

«Il y a pas mal de joueurs qui sont pour l’arrivée de Genesio» Sur les ondes de RMC mercredi au cours de la diffusion de l'émission Génération After, Walid Acherchour a livré les coulisses du dossier Genesio en révélant entre autres ce qu'en pense le vestiaire de l'Olympique de Marseille. « Genesio à Marseille, je pense que ça va se faire. Les échos que j’ai, c’est qu’il y a pas mal de joueurs qui sont pour l’arrivée de Genesio. Un mec comme Gouiri par exemple, par rapport à tout ce qui s’est passé avec Galtier, etc. Au-delà de Gouiri, Genesio, sa grande force, c’est qu’il est très apprécié des joueurs ».