Bruno Genesio ou Christophe Galtier ? Les joueurs de l'OM ont décidé !

L'Olympique de Marseille est bien parti pour poursuivre la refonte de son organigramme. Après Stéphane Richard à la place de Pablo Longoria et Grégory Lorenzi pour combler le départ de Medhi Benatia, il semblerait que Bruno Genesio soit tout proche de remplacer Habib Beye sur le banc de touche de l'OM. Un changement qu'une belle poignée de joueurs validerait totalement si l'on se fie aux sources de Walid Acherchour.
C'est le débat du moment à Marseille. Mercredi, le président Stéphane Richard confirmait la nomination imminente de Grégory Lorenzi aux commandes de la section sportive de l'OM. Et pour ce qui est de l'entraîneur, deux noms reviennent sans relâche dans les discussions et dans les médias : Christophe Galtier, enfant du pays ainsi qu'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, et Bruno Genesio qui a récemment quitté son poste de coach au LOSC.
«Il y a pas mal de joueurs qui sont pour l’arrivée de Genesio»
Sur les ondes de RMC mercredi au cours de la diffusion de l'émission Génération After, Walid Acherchour a livré les coulisses du dossier Genesio en révélant entre autres ce qu'en pense le vestiaire de l'Olympique de Marseille. « Genesio à Marseille, je pense que ça va se faire. Les échos que j’ai, c’est qu’il y a pas mal de joueurs qui sont pour l’arrivée de Genesio. Un mec comme Gouiri par exemple, par rapport à tout ce qui s’est passé avec Galtier, etc. Au-delà de Gouiri, Genesio, sa grande force, c’est qu’il est très apprécié des joueurs ».
«Je n’ai pas un mec du milieu qui l’a côtoyé dans un vestiaire qui m’a critiqué Genesio»
L'ex-entraîneur de l'OL qui a également officié au Stade Rennais avant son ultime expérience à date du côté de Lille, a laissé un souvenir positif tant sportivement, mais surtout humainement partout où il est passé. C'est l'information divulguée par le journaliste de RMC et du Winamax FC. « Je n’ai pas un mec du milieu qui l’a côtoyé dans un vestiaire qui m’a critiqué Genesio. Protecteur, humain incroyable… C’est une vraie force dans le football actuel, qu’on le veuille ou non (...) Il sait très bien s’entourer. Il a un très très bon management et humainement, ça colle énormément. Les vestiaires qu’il a eus à Lyon, Rennes, Lille et là, tu sens tout de suite qu’à Marseille il y a des bons signaux par rapport aux échos qu’ils ont ». Les joueurs de l'OM ont leur favori, reste à savoir si Genesio sera également celui des dirigeants de l'Olympique de Marseille à présent.