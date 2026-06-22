Mercato - Le PSG s’active : Des folies confirmées par un journaliste ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le mercato estival du PSG s'annonce agité, autant dans le sens des arrivées que celui des départs, et la direction devrait avoir du pain sur la planche. D'ailleurs, le journaliste de RMC Fabrice Hawkins, qui couvre actuellement la Coupe du Monde en Amérique, assure que le mercato va totalement s'enflammer une fois que le Mondial sera terminé. Et le PSG devrait être concerné...

Après avoir remporté une seconde Ligue des Champions consécutive le 30 mai dernier contre Arsenal, le PSG a une nouvelle fois montré qu'il était désormais en position de force dans le football européen. Le nouveau projet porté depuis trois ans par le tandem Luis Campos-Luis Enrique porte donc plus que jamais ses fruits, et la direction du PSG aborde donc cette période de mercato estival 2026 avec une grande sérénité. L'été s'annonce d'ailleurs très agité sur le marché des transferts, qui s'enflammera juste après la Coupe du Monde comme l'a révélé le journaliste Fabrice Hawkins sur RMC.

« Ça va partir dans tous les sens » Actuellement présent en Amérique afin de couvrir le Mondial, Hawkins affirme que le mercato va s'emballer très rapidement une fois la compétition terminée : « C’est intéressant de rester à New York parce qu’il y a absolument toute la planète foot. Il y a beaucoup d’entourages, de familles de joueurs, d’agents et de dirigeants également. (…) Tout le réseau est ici et tout le monde vit à l’heure américaine. Pour le moment, c’est assez calme sur le mercato. Seul le Real Madrid a frappé fort sous l’impulsion de Florentino Pérez. Mais je peux vous garantir que lorsqu’on va arriver sur la fin de la Coupe du monde, ça va partir dans tous les sens. Et c’est en train de se préparer, en ce moment même, à New York », a indiqué le journaliste de RMC. Et le PSG devrait bel et bien être concerné.