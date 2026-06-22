Zinedine Zidane en équipe de France : Michael Olise lui fait déjà passer un message !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sauf un incroyable rebondissement de dernière minute, Zinedine Zidane sera le prochain sélectionneur de l'équipe de France et remplacera Didier Deschamps au terme de cette Coupe du Monde2026. Michael Olise, dont le positionnement fait débat dans l'animation offensive des Bleus, fait passer un message à ce sujet qui devrait fortement intéresser Zidane...

Zinedine Zidane sélectionneur de l'équipe de France, c'est pour bientôt ! Didier Deschamps avait annoncé en janvier 2025 qu'il quitterait les Bleus au terme de la Coupe du Monde 2026, après 14 ans de bons et loyaux services, et la FFF a trouvé un accord ces derniers mois avec Zidane, même sa future nomination n'a pas encore été officialisée. Reste désormais à savoir pour quelle animation offensive optera le futur sélectionneur national à la tête de l'équipe de France, et de son côté, Michael Olise lui fait passer un message.

« Chaque entraîneur a sa propre philosophie » Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE dimanche, Olise évoque son style de jeu : « Besoin de Liberté ? Oui, dans une certaine mesure. Cela dépend aussi de certaines choses, de la façon dont la rencontre est maîtrisée par exemple. Je pense que le foot est aussi une question de maîtrise. Je veux dire, chaque entraîneur a sa propre philosophie. Ensuite, on essaie d'imposer son style au sein de la rencontre, pour que tout s'articule bien. Quand on joue dans une structure où l'on sait où l'on va, ça me facilite un peu la tâche aussi », indique le milieu offensif de l'équipe de France et du Bayern Munich, avant de lâcher une indication qui pourrait s'avérer très précieuse pour Zinedine Zidane en vue des années à venir.