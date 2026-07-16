Coupe du monde 2026 : «Nous avons fermé beaucoup de bouches», un Espagnol prend sa revanche après France/Espagne

Axel Cornic

Grande favorite pour la victoire finale, l’équipe de France n’est plus en course en cette Coupe du monde 2026. Kylian Mbapé et ses coéquipiers sont en effet totalement passés à côté de leur demi-finale, avec l’Espagne qui a su en profiter (2-0), pour atteindre la deuxième finale mondiale de son histoire.

L’aventure s’arrête-là pour l’équipe de France. Après des prestations impressionnantes, les Bleus ont manqué la marche la plus importante face à l’Espagne et ne disputeront donc pas une troisième finale consécutive, après celle de 2018 et celle de 2022. Cette rencontre signe également la fin pour Didier Deschamps, puisqu’il quittera son poste de sélectionneur après la petite finale du 18 juillet prochain.

« Il y avait quelques critiques concernant notre défense, mais nous avons fermé beaucoup de bouches » Mais si du côté des Français ce n’est pas la joie, les Espagnols savourent évidemment cette victoire. C’est le cas de Pau Cubarsí, qui avec Aymeric Laporte a su museler l’attaque formée par Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise, réputée comme la meilleure de cette Coupe du monde 2026. « Garder sa cage inviolée est primordial dans le football. Cela nous aide énormément. Il y avait quelques critiques concernant notre défense et notre gardien, mais nous avons fermé beaucoup de bouches » a déclaré le défenseur central espagnol, après la demi-finale remportée.