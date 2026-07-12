«Un système qui pose problème» : Le nouveau contrat de Wembanyama à l’origine d’une révolution en NBA ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il a récemment prolongé son contrat pour cinq ans et 252 millions de dollars, Victor Wembanyama a tout de même renoncé à 51 millions de dollars afin de permettre aux San Antonio Spurs d’avoir plus de flexibilité. Un choix qui a interpellé le syndicat des joueurs de la NBA et pourrait provoquer un changement des règles financières de la ligue.

Victor Wembanyama est « là pour rester » et prêt à tout pour aider sa franchise à rester au sommet de la NBA. C’est dans cette optique qu’au moment de prolonger son contrat pour cinq ans et 252 millions de dollars, le Français a accepté de renoncer à 51 millions de dollars auxquels il aurait pu prétendre. Un choix qui s’explique par sa volonté de permettre aux San Antonio Spurs de conserver une certaine flexibilité afin de pouvoir continuer à renforcer l’équipe, sans être bloqués par son nouveau contrat.

« Le système ne devrait pas obliger un joueur à assumer tout ce fardeau » C’est ce qu’avait déjà fait Jalen Brunson à New York et cela s’est avéré payant, puisque les Knicks viennent d’être sacrés champions NBA, et cela évitera aux Spurs de trop se rapprocher du « second apron ». C’est d’ailleurs pour cette raison que les Boston Celtics ont récemment décidé de se séparer de Jaylen Brown, MVP des finales 2024 et transféré aux Philadelphia Sixers. Mais pour le syndicat des joueurs de la NBA (NBPA), l’effort financier consenti par Victor Wembanyama est aussi la preuve que le système actuellement en place mériterait des changements.