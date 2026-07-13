F1 - Pierre Gasly à deux doigts de la faillite : Le craquage qui amuse le pilote d'Alpine !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le Grand Prix de Grande-Bretagne qui a permis à Charles Leclerc de ressortir vainqueur du circuit de Silverstone et le Grand Prix de Belgique qui aura lieu le dimanche 19 juillet à Spa-Francorchamps, Pierre Gasly a profité de cette semaine d'inactivité dans le championnat du monde de Formule 1 pour participer au Goodwood Festival of Speed. Une parenthèse enchantée pour le pilote d'Alpine qui a dû contenir toute folie dépensière.

A chaque période estivale, le Goodwood Festival of Speed se déroulé dans le Sussex de l'Ouest en Angleterre. Une flopée véhicules de course historiques sont rassemblés dans un seul et même endroit. La caverne d'Ali Baba pour les amoureux des voitures dont fait partie Pierre Gasly. Le pilote de Formule 1 Alpine a pris part à ce rendez-vous spécial à ses yeux et n'a certainement pas boudé son plaisir aux caméras du festival. « C’est un événement vraiment génial. Je suis tellement heureux d’être ici. J’étais déjà venu il y a quelques années et, pour moi, c’est le plus beau rassemblement automobile au monde ».

«Je suis comme un gamin à regarder chacune des voitures exposées» Présent avec l'écurie français dans le but de tester un nouveau modèle électrique d'Alpine, Pierre Gasly était comme un poisson dans l'eau avec des paillettes dans les yeux. « C’est formidable d’être ici avec Alpine. Je vais essayer l’A110 Future pour la toute première fois. C’est une sportive électrique, donc j’ai hâte de découvrir les sensations qu’elle procure.Et puis je suis comme un gamin à regarder chacune des voitures exposées. C’est incroyable ».