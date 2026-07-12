F1 - Lando Norris harcelé sur les réseaux sociaux : «Cela m'a beaucoup affecté»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il a été sacré champion du monde au mois de décembre au Grand Prix d'Abu Dhabi. De quoi le faire fondre en larmes sur la piste après avoir remporté son premier championnat du monde de Formule 1. Une consécration après des années compliquées à essuyer de virulentes critiques sur les réseaux sociaux qui ont profondément touché Lando Norris.

Pour la première fois de sa carrière, Lando Norris a été sacré champion du monde de Formule 1 pendant la saison 2025. Le tout, l'année de son 26ème anniversaire pour son septième championnat du monde de la discipline reine de la course automobile. Le pilote britannique a été la cible de commentaires assez négatifs le concernant sur les réseaux sociaux pendant plusieurs années comme il l'a lui-même avoué. Une situation qui n'a pas été facile à vivre.

«J’ai dû faire face à cela pendant quelques années» Pour le Full Throttle Fandom, Lando Norris s'est livré sur cette épreuve qui l'a touché, mais dont il est ressorti grandi au fil du temps. « Je suis quelqu’un qui accorde beaucoup d’importance au regard des gens sur moi. Dès que je voyais quelque chose qui n’était pas positif, cela m’affectait pas mal. J’ai dû faire face à cela pendant quelques années et je ne l’ai pas très bien géré. Je veux être performant pour tous ceux qui me soutiennent. Je ne veux jamais laisser tomber mes fans et mes supporters. Il y a donc cette pression venant de tous les côtés ».