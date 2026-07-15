NBA - LeBron James avec Victor Wembanyama ? L'information qui va faire réagir aux San Antonio Spurs

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si le visage de la NBA depuis des années rejoignait celui qui doit en être le futur ? C'est l'éventualité évoquée ces derniers temps lors de cette free agency alors que LeBron James a annoncé son départ des Los Angeles Lakers. Un tandem avec Victor Wembanyama aux Sans Antonio Spurs ? Le verdict est tombé. Explications.

Cela fait à présent deux semaines que le départ de LeBron James des Los Angeles Lakers a été annoncé. Un long chapitre de huit ans a été fermé par le champion NBA aux quatre bagues. A 41 ans, King James n'en a pas pour autant terminé avec le basket puisqu'il est à la recherche d'une Last Dance dans une autre franchise NBA. Dernièrement, Stephen Curry a ouvert la porte à une collaboration avec le numéro 23 aux Golden State Warriors.

Les Warriors, le Heat, les Cavaliers, mais pas les Spurs de Wemby ? « Je dirais plutôt que je suis surtout intéressé à l’idée de jouer au golf avec lui. (Sourire). Pour ce qui est du basket… C’est évident que nous adorerions jouer ensemble. Et j’espère que ça se produira. Mais il a mérité l’opportunité et le droit de prendre son temps avant de se décider. Nous avons évidemment discuté, mais il mérite tout le temps et l’espace nécessaires pour déterminer ce qu’il souhaite faire à l’approche de sa fin de carrière. Mais j’adorerais jouer avec lui et j’espère que ça deviendra bientôt une réalité ». Voilà le témoignage livré par le meneur de jeu des Golden State Warriors face à la presse. Et il se trouve que la baie d'Oakland soit une option selon Chris Haynes. L'insider NBA sur Prime Video a mentionné les Warriors, les Denver Nuggets, les Philadelphia 76ers, les Cleveland Cavaliers, les Minnesota Timberwolves et le Miami Heat.