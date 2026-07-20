NBA - «Kylian est une source d’inspiration» : Voilà pourquoi Mbappé impressionne Victor Wembanyama

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France n’a pas pu retrouver la finale de la Coupe du monde 2026 comme ce fut le cas en 2022 et en 2018. Les Bleus se sont inclinés contre l’Espagne, future championne du monde. Victor Wembanyama a suivi les performances de la sélection tricolore en analysant les raisons de la défaite en déclarant sa flamme à Kylian Mbappé.

Comme beaucoup de Français et de fans de football, Victor Wembanyama (22 ans) a suivi avec attention la Coupe du monde 2022 et le parcours des Bleus. Finalement, l’objectif principal de l’équipe de France n’a pas été rempli avec un échec au stade des demi-finales avec un échec contre l’Espagne qui est allé au bout dimanche au MetLife Stadium face à l’Argentine (1-0). Contre les hommes de Didier Deschamps, La Roja a surclassé l’opposition française forçant Wemby à dresser un constat clair¨.

«Pour moi, comme pour tous les jeunes de ma génération et de celles qui suivent, Kylian Mbappé est une véritable icône» « Nous n’avons tout simplement pas joué notre football contre l’Espagne. Je pense que ça ne sert à rien de chercher des excuses ici ou là. Nous n’avons tout simplement pas fait un bon match. A mon avis, c’était surtout dans la tête », a confié Victor Wembanyama au Fanatics Fest, le programme ayant précédé la finale de la Coupe du monde 2026 le week-end dernier. L’occasion pour la star des San Antonio Spurs de rendre hommage à son compatriote et aîné Kylian Mbappé. « Pour moi, comme pour tous les jeunes de ma génération et de celles qui suivent, Kylian Mbappé est une véritable icône et une source d’inspiration ».