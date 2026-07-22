NBA - «On ne va pas se précipiter» : LeBron James laisse planer le doute sur son avenir !

Alors que la NBA et son président Adam Silver sont dans l’attente de sa décision afin de pouvoir finaliser le calendrier de la saison prochaine, LeBron James de son côté prend son temps concernant son avenir. Son agent, Rich Paul, a fait savoir qu’il n’avait pas l’intention de se précipiter, tandis que quatre équipes semblent dans la course.
Même la NBA est suspendue à la décision de LeBron James. Cela fait maintenant trois semaines que son départ des Los Angeles Lakers a été annoncé, mais on ne sait pas encore où il évoluera la saison prochaine, alors que la ligue attend de connaître sa prochaine destination afin de finaliser son calendrier. « Le lieu où jouera LeBron influencera le calendrier. Cela aura une influence sur la manière dont nous l'organiserons, notamment pour la semaine d'ouverture et les matches de Noël. Donc j'ai besoin qu'il prenne une décision », déclarait Adam Silver la semaine dernière.
« C'est à lui de prendre cette décision, et quand il sera prêt, il la prendra »
Mais LeBron James de son côté n’a pas l’intention de précipiter sa décision malgré l’insistance d’Adam Silver. « On ne va pas se précipiter. C'est à lui de prendre cette décision, et quand il sera prêt, il la prendra », a déclaré son agent, Rich Paul, dans le podcast Game Over, qu’il anime. « Plusieurs personnes m’ont appelé pour me dire : “Salut, Rich, y a-t-il autre chose que nous devrions faire ? Que nous pourrions faire ?” Et ma réponse est : “Non. Nous n’avons pas besoin que vous en fassiez plus que nécessaire. Nous comprenons la situation. C’est clair. Tous les messages ont été transmis.” »
« Pourquoi un sportif devrait-il se précipiter pour faire son choix ? »
Rich Paul a d’ailleurs eu l’opportunité de s'entretenir avec le patron de la NBA dernièrement. « J’ai vu Adam à New York et nous en avons discuté. Et comme je l’ai dit, c’est toujours à lui de décider. Donc s’il n’est pas encore sûr, on ne peut pas le presser. On ne peut pas le presser », a ajouté l’agent de LeBron James. « Je pense qu’il est important que les gens comprennent une chose : nous ne faisons pas cela pour attirer l’attention ou pour en faire un spectacle. Il ne s’agit pas d’une “Décision” ni de quoi que ce soit de ce genre. Il a un choix à faire. Il a un choix professionnel à faire. Nous n’allons pas rester là à décider à sa place ou à laisser quelqu’un d’autre décider quand il prendra cette décision. … C’est un choix professionnel qu’il est en train de faire. Et je pense qu’en tant que sportif, pourquoi un sportif devrait-il se précipiter pour faire son choix ? » D’après les informations d’ESPN, les Golden State Warriors, les Cleveland Cavaliers, les Philadelphia 76ers et le Miami Heat sont tous les quatre dans la course à la signature de LeBron James, bien que les trois équipes de la Conférence Est soient les principales candidates.