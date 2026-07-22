NBA - «On ne va pas se précipiter» : LeBron James laisse planer le doute sur son avenir !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que la NBA et son président Adam Silver sont dans l’attente de sa décision afin de pouvoir finaliser le calendrier de la saison prochaine, LeBron James de son côté prend son temps concernant son avenir. Son agent, Rich Paul, a fait savoir qu’il n’avait pas l’intention de se précipiter, tandis que quatre équipes semblent dans la course.

Même la NBA est suspendue à la décision de LeBron James. Cela fait maintenant trois semaines que son départ des Los Angeles Lakers a été annoncé, mais on ne sait pas encore où il évoluera la saison prochaine, alors que la ligue attend de connaître sa prochaine destination afin de finaliser son calendrier. « Le lieu où jouera LeBron influencera le calendrier. Cela aura une influence sur la manière dont nous l'organiserons, notamment pour la semaine d'ouverture et les matches de Noël. Donc j'ai besoin qu'il prenne une décision », déclarait Adam Silver la semaine dernière.

« C'est à lui de prendre cette décision, et quand il sera prêt, il la prendra » Mais LeBron James de son côté n’a pas l’intention de précipiter sa décision malgré l’insistance d’Adam Silver. « On ne va pas se précipiter. C'est à lui de prendre cette décision, et quand il sera prêt, il la prendra », a déclaré son agent, Rich Paul, dans le podcast Game Over, qu’il anime. « Plusieurs personnes m’ont appelé pour me dire : “Salut, Rich, y a-t-il autre chose que nous devrions faire ? Que nous pourrions faire ?” Et ma réponse est : “Non. Nous n’avons pas besoin que vous en fassiez plus que nécessaire. Nous comprenons la situation. C’est clair. Tous les messages ont été transmis.” »