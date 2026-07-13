XV de France - Matthieu Jalibert avec Romain Ntamack : Fabien Galthié a tenu parole, «j'ai fait des promesses...»

Axel Cornic

Le XV de France s’est relancé dans le Nations Championship, après sa courte défaite en Nouvelle-Zélande (34-32). Fabien Galthié a vu ses hommes s’imposer largement en Australie (48-33), avec notamment des prestations très abouties de la part de Romain Ntamack et Matthieu Jalibert.

Avec le retour en grande forme de Romain Ntamack, le débat a totalement été relancé. Matthieu Jalibert sort d’un 6 Nations 2026 de très haut niveau, maison rival toulousain a été rappelé avec le XV de France pour le Nations Championship. Et après avoir été titulaire en 10 en Nouvelle-Zélande, il a finalement été obligé de laisser sa place contre l’Australie.

Jalibert et Ntamack ensemble face à l’Australie La star de l’UBB n’a pas été alignée à l’ouverture pour ce second match du Championnat des nations... mais il était tout de même titulaire ! Fabien Galthié et son staff ont en effet tenté un coup contre les Wallabies, en alignant Ntamack en 10 et Jalibert en 15. Le moins que l’on puisse dire c’est que ça a très bien marché, avec les deux joueurs qui ont été les véritables artisans de la victoire du XV de France. Même la presse australienne a dû s’incliner, se demandant d’ailleurs si cette combinaison ne pourrait pas être la solution parfaite d’ici la Coupe du monde 2027.