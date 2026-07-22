Ethan Mbappé sur les traces de son frère Kylian : Le jeune milieu offensif affole déjà le mercato et les clubs étrangers !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Forcément moins médiatisé que son grand frère Kylian, Ethan Mbappé fait son petit bonhomme de chemin depuis qu'il a été poussé au départ par le PSG le même été que l'attaquant du Real Madrid. Le milieu offensif de 19 ans évolue au LOSC depuis deux ans, et il semblerait qu'il commence à susciter de l'intérêt au sein des clubs étrangers. Le club nordiste envisage d'ailleurs de le prolonger au plus vite...

Kylian Mbappé fait couler beaucoup d'encre chaque saison et tout au long de l'année puisque ses performances, que ce soit avec le Real Madrid ou en équipe de France, sont passées au crible. Le capitaine des Bleus occupe donc une place majeure dans l'espace médiatique, et c'est peut-être ce qui attend son petit frère dans les années à venir : Ethan Mbappé. Poussé au départ par le PSG en 2024, l'été durant lequel Kylian avait refusé de prolonger pour partie au Real Madrid, le jeune milieu offensif de 19 ans a rebondi au LOSC où il commence petit à petit à faire son trou. Et il semblerait qu'Ethan Mbappé devienne même à son tour une attraction sur le marché des transferts...

Mbappé courtisé, le LOSC s'active pour le prolonger Selon les révélations du journaliste Abdellah Boulma via son compte X, Ethan Mbappé a la cote auprès de certains clubs étrangers, et le LOSC envisagerait donc de prolonger rapidement son contrat : « Le LOSC souhaite sécuriser l’avenir d’Ethan Mbappé. Une prolongation de trois ans est en discussion. Le joueur, qui se sent très bien à Lille, prend le temps de la réflexion avec son entourage. En parallèle, plusieurs clubs européens ont pris des renseignements sur sa situation », indique le journaliste.