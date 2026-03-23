Mercato - OM : «Je viens de tourner une page importante et très significative de ma carrière», il fait ses adieux à Marseille

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Un peu plus d’un mois après celui de Roberto De Zerbi, un autre départ important a été officialisé par l’OM récemment. Alors qu’il ne fait désormais plus partie du club olympien, le principal intéressé a pris la parole pour la première fois dans un long message publié sur les réseaux sociaux.

Presque un mois après l’annonce de sa mise en retrait, Pablo Longoria est sorti du silence. Ce lundi matin, l’OM a officialisé le départ de son ancien président, remplacé temporairement dans ses fonctions par Alban Juster. Le dirigeant espagnol, arrivé à l’été 2020 en tant que directeur du football avant d’être promu président quelques mois plus tard, a choisi LinkedIn pour faire ses adieux à Marseille.

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👇 Le communiqué :

« 𝘔𝘤𝘊𝘰𝘶𝘳𝘵 𝘎𝘭𝘰𝘣𝘢𝘭 𝘦𝘵 𝘗𝘢𝘣𝘭𝘰 𝘓𝘰𝘯𝘨𝘰𝘳𝘪𝘢 𝘰𝘯𝘵 𝘵𝘳𝘰𝘶𝘷𝘦́ 𝘶𝘯 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘳𝘥 𝘴𝘶𝘳 𝘭𝘦𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘪𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘥𝘦… pic.twitter.com/0fFZq5jPC2 — Actu Foot (@ActuFoot_) March 23, 2026

« L’Olympique de Marseille a été un élément déterminant de ce parcours » « Je viens de tourner une page importante et très significative de ma carrière. Écrire ce message me procure un mélange d’émotions. D’une certaine manière, cela me ramène au jour où je suis arrivé à l’Olympique de Marseille, plein d’énergie, d’idées et d’ambition de construire quelque chose qui ait du sens, sans savoir vraiment ce que cette expérience allait devenir. Au fil de ces années, j’ai compris que le football va bien au-delà des résultats, des transferts ou des décisions à court terme. Il s’agit de construire un modèle — un modèle qui permette à un club d’être compétitif sur le terrain, durable dans sa structure et pertinent dans son rôle au sein de la société. Cette expérience a confirmé ma conviction que le football moderne exige une vision claire, de la discipline dans l’exécution et un sens aigu de la responsabilité institutionnelle. L’Olympique de Marseille a été un élément déterminant de ce parcours. Non seulement pour ce qu’il représente dans le football, mais aussi pour les défis qu’il implique. C’est un club qui exige de l’engagement, de la passion, de la résilience et la capacité de prendre des décisions sous une pression constante. J’ai abordé ces défis avec honnêteté et un sens clair des responsabilités », a déclaré Pablo Longoria.