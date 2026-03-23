Mercato - OM : «Je viens de tourner une page importante et très significative de ma carrière», il fait ses adieux à Marseille

Un peu plus d’un mois après celui de Roberto De Zerbi, un autre départ important a été officialisé par l’OM récemment. Alors qu’il ne fait désormais plus partie du club olympien, le principal intéressé a pris la parole pour la première fois dans un long message publié sur les réseaux sociaux.
Presque un mois après l’annonce de sa mise en retrait, Pablo Longoria est sorti du silence. Ce lundi matin, l’OM a officialisé le départ de son ancien président, remplacé temporairement dans ses fonctions par Alban Juster. Le dirigeant espagnol, arrivé à l’été 2020 en tant que directeur du football avant d’être promu président quelques mois plus tard, a choisi LinkedIn pour faire ses adieux à Marseille.
« L’Olympique de Marseille a été un élément déterminant de ce parcours »
« Je viens de tourner une page importante et très significative de ma carrière. Écrire ce message me procure un mélange d’émotions. D’une certaine manière, cela me ramène au jour où je suis arrivé à l’Olympique de Marseille, plein d’énergie, d’idées et d’ambition de construire quelque chose qui ait du sens, sans savoir vraiment ce que cette expérience allait devenir. Au fil de ces années, j’ai compris que le football va bien au-delà des résultats, des transferts ou des décisions à court terme. Il s’agit de construire un modèle — un modèle qui permette à un club d’être compétitif sur le terrain, durable dans sa structure et pertinent dans son rôle au sein de la société. Cette expérience a confirmé ma conviction que le football moderne exige une vision claire, de la discipline dans l’exécution et un sens aigu de la responsabilité institutionnelle. L’Olympique de Marseille a été un élément déterminant de ce parcours. Non seulement pour ce qu’il représente dans le football, mais aussi pour les défis qu’il implique. C’est un club qui exige de l’engagement, de la passion, de la résilience et la capacité de prendre des décisions sous une pression constante. J’ai abordé ces défis avec honnêteté et un sens clair des responsabilités », a déclaré Pablo Longoria.
« Je tourne la page sur ce chapitre avec respect, recul et gratitude »
L’ancien président de l’OM a poursuivi : « Je tiens à remercier Frank McCourt pour la confiance qu’il m’a accordée et pour m’avoir donné l’opportunité de diriger cette institution au cours de ces années. Ces six années ont façonné ma compréhension du jeu. Le football, c’est aussi développer les talents, renforcer les structures, ouvrir de nouvelles voies et respecter l’identité de l’institution — y compris les personnes qui l’ont bâtie et lui ont donné tout son sens. Aujourd’hui, le football est une industrie mondiale, mais il reste profondément humain. Il crée de la valeur, il crée des emplois, il suscite des émotions. Et au cœur de tout cela, il y a toujours quelque chose de très simple : le lien entre un club et ses supporters. Je suis reconnaissant envers le football, envers Marseille et envers l’Olympique de Marseille pour la confiance qui m’a été accordée au cours de ces six saisons. Par-dessus tout, je suis reconnaissant envers toutes les personnes qui ont rendu ce parcours possible : les employés, les entraîneurs, les joueurs et les supporters. Je tourne la page sur ce chapitre avec respect, recul et gratitude. »