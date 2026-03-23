Mercato - PSG : Après seulement six mois, il révèle avoir voulu partir !

Axel Cornic

Si tout semble être parfait avec Luis Enrique, ça n’a pas toujours été comme ça au Paris Saint-Germain. Depuis le début du projet QSI en 2011, ce sont surtout les polémiques et les problèmes qui se sont succédé au club, avec certains joueurs comme entraineurs qui ont rapidement pensé à faire leurs valises.

Avant de trouver le bon, il a fallu passer par des nombreux échecs. Le PSG a consommé un grand nombre de joueurs ou d’entraineurs et c’est encore plus le cas depuis le début de l’ambitieux projet QSI. Ainsi, sur le banc on a vu pas moins de huit coachs passer, avec certains qui ont très regretté et ont pensé à partir.

Mercato - PSG : Il annonce trois profils qui pourraient plaire à Luis Enrique https://t.co/NH2mZttHpo — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

« Il n’était pas possible de travailler dans un environnement stable » C’est en tout cas ce qu’a avoué Mauricio Pochettino, arrivé en janvier 2021 et annoncé proche d'un départ au mois de juin de la même année. « Quand cette saison de six mois s'est achevée, il y avait un peu de... Enfin, avec cette histoire de COVID, la situation au club, cela a créé une instabilité. Dans tous les domaines. Il y avait une période de changement, des situations inconfortables, des situations qui... (Il réfléchit à ses mots.) Qui ne donnaient pas l'impression qu'il était possible de travailler dans un environnement stable, comme il existe aujourd'hui » a confié l’ancien coach du PSG, dans les colonnes de L’Equipe.