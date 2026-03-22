Mercato - PSG : Transfert insolite, tout a commencé à l'anniversaire de Neymar !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain, depuis l'arrivée de QSI en 2011 a fait venir un paquet de joueurs au sein de la capitale. Par le biais de discussions entre agents et dirigeants principalement. Mais l'une des signatures effectuées par le PSG a pris racine lors d'une fête d'anniversaire de Neymar avec la présence de l'entraîneur de l'époque...

Pendant ses six saisons passées au PSG , soit entre l'été 2017 et le mercato estival de 2023, Neymar a pu célébrer en grande pompe quelques anniversaires dans la ville lumière. Au mois de février, des photos des fêtes organisées par le Brésilien circulaient dans les médias et c'est à l'une d'elles qu'un transfert au Paris Saint-Germain a trouvé ses origines... grâce à la présence de Thomas Tuchel !

«Il est venu me parler, a dit «je t’aime beaucoup, je pense que tu es un excellent joueur. Bon courage pour la récupération. J’aurais aimé t’entraîner»»

Entre l'été 2018 et décembre 2020, Thomas Tuchel était le patron du vestiaire du Paris Saint-Germain. Et comme raconté à l'automne dernier par Rafinha Alcantara, le coach allemand a participé à l'une des soirées d'anniversaire de Neymar et a planté la graine d'un changement de décor dans la tête de l'ancien joueur du FC Barcelone vers le PSG. « Quand j’étais à Barcelone, blessé, je suis allé à l’anniversaire de Neymar et Tuchel était là. Il est venu me parler, a dit « je t’aime beaucoup, je pense que tu es un excellent joueur. Bon courage pour la récupération. J’aurais aimé t’entraîner ». Comme ça, sans raison. Le gars est resté à mes côtés et a dit ça. Je suis resté avec ça en tête ». a dans un premier temps confié l'ancien milieu offensif brésilien à la Charla Podcast.

En raison du manque de visibilité économique à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19 en 2020, le Paris Saint-Germain n'a pas pu prendre de risques inconsidérés sur le marché des transferts et a pu s'en tirer sans réellement mettre la main à la poche pour la signature de Rafinha. « Le PSG ne pouvait pas payer à cause de la pandémie. Je savais que le Barça allait me libérer presque gratuitement. J’ai vu une interview de Tuchel : « j’ai besoin de milieux, mais nous ne pouvons recruter que gratuitement ou en prêt ». J’ai dit à mon agent, « Tuchel m’aime bien, appelle Leonardo [alors directeur sportif du PSG] et demande ». Tuchel a dit : « maintenant ». C’est comme ça que j’ai fini au PSG. Trois mois plus tard, le gars a été viré ».