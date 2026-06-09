Gros problème en équipe de France : «Dembélé emmerde tout le monde»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le cas Dembélé commence à susciter des crispations en équipe de France. Et pour cause, la différence de niveau du Ballon d'Or entre ses prestations avec le PSG et en Bleus est assez impressionnante. Une situation que Walid Acherchour juge même «emmerdante» à quelques jours du début de la Coupe du monde.

Titulaire contre l'Irlande du Nord lundi soir dans un rôle de numéro 10 derrière Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé a vécu une soirée très compliquée. Ce n'est pas nouveau, mais son rendement en Bleus est très différent de ce qu'il apporte au PSG où ses performances lui ont permis de devenir Ballon d'Or. Par conséquent, la question de sa titularisation à la Coupe du monde se pose, et Walid Acherchour estime ainsi que la situation est très «emmerdante» pour Didier Deschamps qui peut difficilement se passer d'Ousmane Dembélé compte tenu de son statut.

Acherchour s'inquiète du rendement de Dembélé en Bleus « Dembélé emmerde tout le monde. Mais je le dis dans le bon sens. Parce que son statut aujourd'hui, s'il n'est pas Ballon d'Or et s'il n'a pas ce qu'il a fait avec le PSG, c'est moins un souci aujourd'hui. Tu le mets sur le banc, c'est rideau (...) Il y a une histoire au PSG entre Dembélé avec Mbappé et Dembélé sans Mbappé. Il y a une histoire aujourd'hui en équipe de France avec le vrai Mbappé et on n'a plus retrouvé ce Mbappé dans les grosses compétitions depuis la Coupe du monde 2022, ça fait quand même 4 ans. Tu dois trouver une solution. Il y a aussi l'avènement d'Olise », lâche-t-il au micro du Winamax FC avant de poursuivre.