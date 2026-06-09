Mbappé critiqué : La blague de Deschamps sur le capitaine de l’équipe de France

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé a essuyé quelques critiques pour ses performances pendant cette préparation à la Coupe du monde avec l’équipe de France. Contre l’Irlande du Nord, le capitaine des Bleus a tenté beaucoup de choses, sans réussite dans la finition notamment. Sa prestation a été décortiquée par plusieurs observateurs, mais Didier Deschamps a pris un autre ton lors de son débriefing pour la chaîne L’Équipe.

Lundi soir, l’équipe de France disputait son dernier match de préparation avant de décoller mercredi pour son camp de base à Boston afin de participer à la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet). Contre l’Irlande du Nord, les Bleus ont retrouvé goût à la victoire grâce à un triplé de Michael Olise (3-1) quelques jours après le revers concédé à Nantes face à la Côte d’Ivoire. Néanmoins, Kylian Mbappé qui se trouve à une petite unité du record de buts d’Olivier Giroud en équipe de France (57) a beaucoup tenté, semblant par moments forcer ses tirs afin d’aller le chercher, en vain.

«Il n’a pas eu l’efficacité, mais il m’avait dit qu’il la gardait pour les États-Unis» Ce qui a valu quelques critiques de la part des observateurs dont Johan Micoud sur le plateau de L’Équipe du soir qui a pesté en lâchant la punchline suivante : « Tu n’es pas Neymar ! ». Qu’en pense le sélectionneur de l’équipe de France ? Le journaliste Giovanni Castaldi l’a interrogé sur le sujet dans la foulée de la rencontre pour La chaîne L’Équipe en faisant une petite blague. « Il a beaucoup tenté, il n’a pas eu l’efficacité, mais il m’avait dit qu’il la gardait pour les États-Unis donc on en aura besoin là-bas. Je ne vais pas m’inquiéter, je connais Kylian et les autres joueurs, il dépendra des autres joueurs ».