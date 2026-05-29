Roland-Garros : Moïse Kouamé demande une faveur aux organisateurs... pour regarder PSG - Arsenal !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Héroïque, Moïse Kouamé s'est qualifié pour le troisième tour de Roland-Garros au terme d'un combat de quasiment 5 heures face au Paraguayen Daniel Vallejo (6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 7-6). Le prodige français sera opposé à Alejandro Tabilo samedi... le jour de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal. Un match que Moïse Kouamé ne veut pas rater.

C'est le nouveau chouchou du tennis français. Après avoir écarté Marin Cilic au premier tour de Roland-Garros, Moïse Kouamé a offert un combat exceptionnel face au Paraguayen Daniel Vallejo jeudi. Le prodige tricolore s'est imposé en 4h56 au terme d'un super tie-break dans le cinquième set (6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 7-6). Du haut de ses 17 ans, Moïse Kouamé disputera son premier troisième tour en Grand Chelem, il sera opposé à Alejandro Tabilo. Une rencontre aura lieu samedi et qui pourrait bien être programmée en session de soirée sur le Philippe-Chatrier. Si tel était le cas, le jeune français raterait ainsi la finale de la Ligue des champions opposant le PSG à Arsenal à 18h. Et en tant que fan du club parisien, Moïse Kouamé n'écarte pas la possibilité de demander aux organisateurs de programmer son match le matin.

Kouamé veut jouer le matin pour ne pas rater PSG-Arsenal « Je vais peut-être demander à jouer le matin, pour être honnête. Je veux vraiment voir la finale, c’est un gros match pour moi en tant que fan du PSG », confie-t-il au micro de TNT Sports avant d'assurer qu'il restait confiant pour le PSG même s'il devait jouer en même temps : « D’un autre côté, je suis très confiant donc si je joue en même temps, je sais que l’équipe fera le travail. Ce ne sera pas un problème ».