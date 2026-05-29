Une joueuse française interpelle la direction de Roland-Garros pour... ne pas louper PSG-Arsenal

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière, le PSG a l’occasion d’en remporter une deuxième. Ce samedi, le club de la capitale affronte Arsenal en finale. Une rencontre qui se disputera à Budapest et le coup d’envoi est prévu à 18h. Un évènement que certains et certaines ne veulent absolument pas manquer. C’est notamment le cas de Diane Parry, qui doit jouer son 3ème tour à Roland-Garros ce samedi.

Après Moïse Kouamé, Diane Parry a elle aussi réussi à se qualifier pour le troisième tour de Roland-Garros. Ce jeudi, la joueuse française s’est imposée face à l’Américaine, Ann Li, l’emportant en deux sets (6-3, 6-4). Avec cette victoire, Parry a donc validé son ticket pour le troisième tour du Grand Chelem parisien. Samedi, elle affrontera la tête de série numéro 6, Amanda Anisimova. Mais voilà qu’elle compte également ne pas manquer la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal qui se disputera le même jour et c’est pour ça qu’elle a interpellé Amélie Mauresmo, directrice de Roland-Garros.

« J’espère qu’Amélie ne va pas mettre trop tard » Alors que Diane Parry doit jouer son 3ème tour à Roland-Garros la même jour que PSG-Arsenal, elle ne veut pas jouer en même temps. « Ça ne serait pas terrible », a-t-elle d’abord lâché, rapportée par Le Parisien, en conférence de presse. C’est pour cela que la Française, qui arborait un maillot du PSG pour cette occasion, a a interpellé Amélie Mauresmo : « J’habite à Paris, j’ai trois grands frères, j’ai baigné dans le PSG et je suis à fond avec eux. C’est un très gros rendez-vous, j’espère jouer plus tôt et être à 100 % devant le match ensuite. J’espère qu’Amélie ne va pas mettre trop tard ».