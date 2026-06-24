Polémique avec France Pierron : Pascal Praud craque sur CNews !

Les propos de France Pierron au sujet de Jérémy Doku n'en finissent plus d'être commentés. Et sa suspension d'antenne a rajouté de l'huile sur le feu. Sur CNews, Pascal Praud a d'ailleurs réagi à cette situation, s'indignant de la décision de L'EQUIPE.
Depuis vendredi soir, France Pierron se retrouve au cœur d'une grosse polémique pour ses propos tenus contre Jérémy Doku qui a quitté le rassemblement de la Belgique pour aller aux côtés de sa femme qui accouchait à Londres. « Quand tu as la chance de participer à une Coupe du monde, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place […] et tu vas quitter tout ça pour assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant », lâchait la journaliste sur le plateau de L'EQUIPE de Choc. Des propos qui lui en valu une suspension d'antenne.
Pascal Praud s'indigne de la suspension de France Pierron
Une situation qui ne manque pas de faire réagir, à commencer par Pascal Praud qui ne manque pas de pousser un coup de gueule. « Vraiment, c’est incroyable. (…) Ils l’ont lâchée. Franchement, ce n’est pas bien, même si on peut contester ce qu’elle a dit. Elle est suspendue d’antenne ! Vraiment, c’est ‘1984’ ! De toute façon, L’Equipe, c’est devenu un groupe wokiste. Tout ce qui déroge à la doxa, boum, dehors », lâche-t-il sur le plateau de son émission L'Heure des Pros sur CNews avant de poursuivre.
«L’Equipe, c’est devenu un groupe wokiste»
« Au départ, L’Equipe a eu une position différente, l’a défendue, et puis ils ont eu peur, comme toujours, car ces gens-là ont la trouille. Ça ne mérite pas d’être suspendue d’antenne. Mais qu’est-ce que ce monde ? Tu en es obligé à dire: ‘Je comprends que ces propos ont pu choquer, heurter ou blesser’. Mais qui est blessé par ça ? Il y a des gens qui n’ont pas dormi car elle a dit ça ? On est vraiment chez les fous », ajoute Pascal Praud.