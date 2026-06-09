OM - Transfert de Mason Greenwood : L’Arabie Saoudite relance tout ?

Axel Cornic

Avec l’arrivée de Stéphane Richard, de Grégory Lorenzi ainsi que de Bruno Genesio, un tout nouveau cycle va s’ouvrir à l’Olympique de Marseille. Mais un premier gros dossier va devoir être réglé, puisque Mason Greenwood semble être toujours plus proche d’un départ, avec la liste de ses prétendants qui semble s’allonger à l’approche du mercato estival.

Ou jouera Mason Greenwood la saison prochaine ? Arrivé en juillet 2024, l’ailier anglais semble avoir la valise prête, avec un possible transfert autour des 50M€. La Provence a d’ailleurs confirmé ce scénario, puisque la star de l’OM aurait déjà rendu les clés de son domicile à Aix-en-Provence, ce qui est un indice de taille sur son avenir.

Ça s’emballe déjà pour Greenwood Il semble avoir une grosse cote sur le marché, puisque la presse italienne parle depuis plusieurs semaines déjà d’un intérêt prononcé de l’AS Roma. D’après les informations de Il Corriere dello Sport, un accord aurait même trouvé avec un contrat de cinq ans qui attendrait déjà Greenwood, avec un salaire autour des 4M€ net par an. Reste à trouver un terrain d’entente avec l’OM, qui réclamerait entre 50 et 55M€ bonus compris pour laisser filer un joueur acheté pour 26M€ il y a deux ans.