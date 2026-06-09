OM - Transfert de Mason Greenwood : L’Arabie Saoudite relance tout ?

Avec l’arrivée de Stéphane Richard, de Grégory Lorenzi ainsi que de Bruno Genesio, un tout nouveau cycle va s’ouvrir à l’Olympique de Marseille. Mais un premier gros dossier va devoir être réglé, puisque Mason Greenwood semble être toujours plus proche d’un départ, avec la liste de ses prétendants qui semble s’allonger à l’approche du mercato estival.
Ou jouera Mason Greenwood la saison prochaine ? Arrivé en juillet 2024, l’ailier anglais semble avoir la valise prête, avec un possible transfert autour des 50M€. La Provence a d’ailleurs confirmé ce scénario, puisque la star de l’OM aurait déjà rendu les clés de son domicile à Aix-en-Provence, ce qui est un indice de taille sur son avenir.
Ça s’emballe déjà pour Greenwood
Il semble avoir une grosse cote sur le marché, puisque la presse italienne parle depuis plusieurs semaines déjà d’un intérêt prononcé de l’AS Roma. D’après les informations de Il Corriere dello Sport, un accord aurait même trouvé avec un contrat de cinq ans qui attendrait déjà Greenwood, avec un salaire autour des 4M€ net par an. Reste à trouver un terrain d’entente avec l’OM, qui réclamerait entre 50 et 55M€ bonus compris pour laisser filer un joueur acheté pour 26M€ il y a deux ans.
Al Hilal également dans le coup ?
Ce dossier pourrait toutefois nous réserver quelques surprises. Car les Romains semblent d’abord devoir vendre avant de pouvoir formuler une véritable offre pour Mason Greenwood, ce qui laisse la place à d’autres clubs. Il Corriere parle de l’Atlético de Madrid de Diego Simeone, mais également d’Al Hilal, où évoluent notamment Karim Benzema, Sergej Milinkovic-Savic, Théo Hernandez ou encore Darwin Nunez. Pour le moment, les Saoudiens comme les Madrilènes se seraient simplement renseignés auprès de l’OM, mais pourraient bien décider de passer à l’action si l’AS Roma ne boucle pas très vite les négociations.