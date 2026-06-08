Transfert de Michael Olise : «Il n’est pas à vendre», le Bayern Munich répond cash au Real Madrid !

Pierrick Levallet

Après avoir vécu une saison blanche, le Real Madrid entendrait se montrer actif sur le mercato afin d’éviter de revivre un tel scénario. Plusieurs noms ont d’ailleurs déjà été évoqués, dont celui de Michael Olise. Le Bayern Munich s’est toutefois montré très clair pour un éventuel transfert de l’international français.

Le mercato s’annonce animé du côté du Real Madrid cet été. Le club madrilène veut éviter de revivre une saison blanche l’exercice prochain. Florentino Pérez, fraîchement réélu président, devrait ainsi se montrer très actif sur le marché des transferts. Le dirigeant merengue a fait savoir qu’il comptait recruter un joueur pour un montant de 150M€. Le nom de Michael Olise a alors été évoqué par la presse espagnole. Mais le Bayern Munich s’est montré ferme au sujet de l’international français.

«Le Bayern Munich dit clairement qu’il faut l’oublier» « Pour Michael Olise, le président du Bayern Munich a annoncé qu’il n’était pas à vendre. Si Florentino Pérez voulait faire une offre, il peut s’éviter de perdre du temps parce qu’il n’est pas à vendre. Le message est clair. Le Bayern Munich dit clairement qu’il faut oublier Michael Olise » a confié Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube. Il y aurait donc peu de chance de voir le milieu offensif de 24 ans quitter la Bavière cet été.