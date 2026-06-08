Transfert de Michael Olise : «Il n’est pas à vendre», le Bayern Munich répond cash au Real Madrid !

Après avoir vécu une saison blanche, le Real Madrid entendrait se montrer actif sur le mercato afin d’éviter de revivre un tel scénario. Plusieurs noms ont d’ailleurs déjà été évoqués, dont celui de Michael Olise. Le Bayern Munich s’est toutefois montré très clair pour un éventuel transfert de l’international français.
Le mercato s’annonce animé du côté du Real Madrid cet été. Le club madrilène veut éviter de revivre une saison blanche l’exercice prochain. Florentino Pérez, fraîchement réélu président, devrait ainsi se montrer très actif sur le marché des transferts. Le dirigeant merengue a fait savoir qu’il comptait recruter un joueur pour un montant de 150M€. Le nom de Michael Olise a alors été évoqué par la presse espagnole. Mais le Bayern Munich s’est montré ferme au sujet de l’international français.
«Le Bayern Munich dit clairement qu’il faut l’oublier»
« Pour Michael Olise, le président du Bayern Munich a annoncé qu’il n’était pas à vendre. Si Florentino Pérez voulait faire une offre, il peut s’éviter de perdre du temps parce qu’il n’est pas à vendre. Le message est clair. Le Bayern Munich dit clairement qu’il faut oublier Michael Olise » a confié Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube. Il y aurait donc peu de chance de voir le milieu offensif de 24 ans quitter la Bavière cet été.
Le Real Madrid va devoir partir sur une autre piste
Le Real Madrid devra trouver une autre solution pour entourer Kylian Mbappé la saison prochaine. Les noms de Vitinha et Joao Neves ont également été mentionnés. Mais le PSG ne compte pas se séparer des deux internationaux portugais, considérés comme des éléments cruciaux du onze de Luis Enrique. À voir donc vers qui le Real Madrid se tournera pour renforcer son effectif, qui devrait être entraîné par José Mourinho à compter de l’exercice 2026-2027. L'entraîneur portugais était annoncé comme successeur d'Alvaro Arbeloa en cas de réélection de Florentino Pérez à la tête de la Casa Blanca. Il ne manque plus que l'officialisation pour rendre la chose concrète désormais.