OM : Le clash avec De Zerbi relancé en direct !

L’Olympique de Marseille s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, en battant largement Bayeux qui évolue en Régional (0-9). Mais cette rencontre a déclenché une polémique assez inattendue entre Roberto De Zerbi et Éric Fouda, l’entraineur de l’équipe adverse.
Décidément, la tranquillité n’est pas vraiment la spécialité à Marseille. La preuve avec la dernière polémique qui fait parler, puisqu’on a eu droit à un échange assez épicé entre Roberto De Zerbi et Éric Fouda, entraineur de Bayeux.
« S’il prend ça pour lui, c’est qu’il n’a pas tout compris »
Le coach de l’OM a réagi de manière assez sèche à des remarques de son adversaire, qui est revenu que cet épisode ce mercredi. « Je suis un grand fan de l’OM et je le dis dans ce sens-là. S’il prend ça pour lui, c’est qu’il n’a pas tout compris » a déclaré Fouda, au micro de RMC.
« En tant que supporter de l'OM, je pense que ce n'est pas le coach qu'il faut »
Mais loin d’enterrer la hache de guerre, on peut dire qu’il a plutôt ravivé les tensions avec un petit tacle glissé à Roberto De Zerbi. « En tant que supporter de l'OM, je pense que ce n'est pas le coach qu'il faut » a estimé Éric Fouda. « Cette fragilité qu'on ressent, c'est sa fragilité et il la transmet. Une équipe joue à l’image de son coach ».