OM : Le clash avec De Zerbi relancé en direct !

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, en battant largement Bayeux qui évolue en Régional (0-9). Mais cette rencontre a déclenché une polémique assez inattendue entre Roberto De Zerbi et Éric Fouda, l’entraineur de l’équipe adverse.

Décidément, la tranquillité n’est pas vraiment la spécialité à Marseille. La preuve avec la dernière polémique qui fait parler, puisqu’on a eu droit à un échange assez épicé entre Roberto De Zerbi et Éric Fouda, entraineur de Bayeux.

« S’il prend ça pour lui, c’est qu’il n’a pas tout compris » Le coach de l’OM a réagi de manière assez sèche à des remarques de son adversaire, qui est revenu que cet épisode ce mercredi. « Je suis un grand fan de l’OM et je le dis dans ce sens-là. S’il prend ça pour lui, c’est qu’il n’a pas tout compris » a déclaré Fouda, au micro de RMC.