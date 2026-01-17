Mercato : Le PSG attaqué, c’est confirmé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le mercato hivernal du PSG s’emballe. Alors que l’arrivée du jeune talent Dro Fernandez est en cours, le club de la capitale se voit attaqué pour Kang-In Lee. En effet, d’après la presse espagnole, l’Atlético de Madrid aimerait recruter le Sud-Coréen cet hiver. Une information qui vient d’être confirmée en France.

Le mercato de janvier pourrait finalement réserver son lot de surprise du côté du PSG. Ce vendredi, de nombreux médias ont révélé que le club parisien était en pole position afin de recruter le jeune talent Dro Fernandez, qui dispose d’une clause libératoire de 6M€ avec le FC Barcelone.

Kang-In Lee convoité Et si le PSG pourrait donc accueillir un nouveau talent en ses rangs, Paris voit également l’un de ses joueurs être convoité sur ce mercato. Comme révélé par AS, l’Atlético de Madrid serait intéressé par un transfert de Kang-In Lee, et des négociations auraient déjà été entamées entre les différentes parties.