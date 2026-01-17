PSG : Luis Enrique avec une star, la belle histoire d’amour !

Pierrick Levallet

Le PSG souhaite s’assurer l’avenir d’Ousmane Dembélé. Le contrat de l’attaquant de 28 ans chez les Rouge-et-Bleu expire en juin 2028. Le club de la capitale aimerait donc l’étendre au-delà de cette date. De cette manière, le champion du monde 2018 pourra continuer à s’épanouir sous les ordres de Luis Enrique.

Depuis quelques semaines maintenant, Ousmane Dembélé fait l’objet de certaines rumeurs au sujet de son avenir. Le contrat du Ballon d’Or 2025 au PSG expire en juin 2028. Le club de la capitale aurait donc entamé les négociations avec l’attaquant de 28 ans pour étendre son engagement au-delà de cette date.

Dembélé va poursuivre son histoire d'amour avec Luis Enrique ? Comme le rapporte SPORT, les discussions viendraient à peine de commencer entre le PSG et Ousmane Dembélé. Les Rouge-et-Bleu espéreraient pouvoir tomber d’accord avec l’attaquant de 28 ans et que le deal satisfasse toutes les parties. De cette manière, le champion du monde 2018 pourra continuer à être heureux à Paris et à s’épanouir sous les ordres de Luis Enrique.