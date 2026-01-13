OM : Le transfert d’un Parisien relancé ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

De retour après avoir participé à la Coupe d’Afrique des Nations avec l’Algérie, Anis Hadj Moussa restera-t-il au Feyenoord ? Le natif de Paris est annoncé dans le viseur de l’OM, une destination qui lui plairait. Toutefois, Chelsea aurait fait irruption dans ce dossier et aurait déjà rencontré l’agent de l’ailier âgé de 23 ans.

À la recherche d'un ailier droit pour suppléer Mason Greenwood, l’OM pourrait avoir trouvé son bonheur en la personne d’Anis Hadj Moussa. L’international algérien (13 sélections), qui vient de participer la Coupe d’Afrique des Nations, a inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives toutes compétitions confondues avec le Feyenoord cette saison, où il est sous contrat jusqu’en juin 2030.

L’OM s’intéresse à Hadj Moussa Selon le journaliste Sacha Tavolieri et La Minute OM, des discussions auraient eu lieu entre l’OM et Anis Hadj Moussa. Le natif de Paris aurait ouvert la porte à un transfert à Marseille. Récemment, il s’était fait remarquer en aimant sur Instagram une publication l’annonçant dans le viseur du club olympien.