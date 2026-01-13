Viré à cause de Kylian Mbappé ? Le gros coup de gueule en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entre Xabi Alonso et le Real Madrid, c’est déjà fini. En effet, ce lundi, la Casa Blanca la fin de sa collaboration avec l’entraîneur espagnol, nommé pourtant en début de saison. Il faut dire que la situation était devenue insoutenable pour lui et voilà que certains accusent Kylian Mbappé d’être à l’origine de ce licenciement. De quoi faire bondir Eric Di Meco.

La défaite du Real Madrid en finale de la Supercoupe d’Espagne face au FC Barcelone aura donc été la goutte de trop pour Xabi Alonso. Sur un siège éjectable depuis un moment, l’entraîneur espagnol a été démis de ses fonctions chez les Merengue ce lundi. La faute à Kylian Mbappé ? Pour beaucoup, l’attaquant français du Real Madrid serait l’une des raisons du départ de Xabi Alonso.

« Tu vas dans les clubs qui consomment le plus d’entraîneurs » Au micro de RMC, Eric Di Meco a réagi à cette théorie partagée par beaucoup sur le lien entre Kylian Mbappé et le départ de Xabi Alonso du Real Madrid. L’ancien de l’OM a alors haussé le ton pour défendre le capitaine de l'équipe de France, lâchant : « Mbappé est-il inentraînable ? Pour moi c’est ni l'un ni l'autre, procès d'intention. Quand tu es Mbappé, que tu te retrouves au PSG et au Real Madrid, tu vas dans les clubs qui consomment le plus d'entraîneurs. Que Mbappé soit là ou soit pas là, ce sont les clubs qui consomment le plus d’entraîneurs au monde ».