Transfert au PSG : La lourde accusation balancée dans la presse !

Cela ne semble désormais plus qu'une question de jours avant que Dro Fernandez ne rejoigne le PSG. Un transfert qui rend fou Hansi Flick qui s'est plaint de l'impatience de certains jeunes de La Masia. Mais son analyse n'est pas totalement partagée puisqu'au sein de la presse espagnole, la gestion du temps de jeu de certains éléments du centre de formation est pointée du doigt.

Cela pourrait être l'un des jolis coups du mercato d'hiver. Très convoité sur le marché des transferts, Dro Fernandez aurait été convaincu par le projet du PSG où il devrait s'engager pour environ 6M€. Une situation qui n'a pas plus à Hansi Flick, qui a vivement critiqué le comportement de certains jeunes joueurs de La Masia qui sont trop impatients. Cependant, cet avis n'est pas complétement partagé en Espagne. Journaliste de SPORT, David Bernabeu, rappelle notamment au coach du Barça qu'il n'a pas toujours mis en valeur les jeunes du Barça, leur préférant parfois des recrutement externe.

Dro vers le PSG, Flick est accusé « Dro part parce qu'il estime - le temps nous dira s'il a raison ou non - que dans le Barça de Flick, qui regorge de milieux de terrain de classe mondiale, il ne trouvera pas l'espace dont il a besoin pour progresser. Peut-être n'en aura-t-il pas non plus à court terme au PSG, mais il estime avoir besoin d'un changement. Comme l'ont compris en leur temps Piqué, Cesc, Dani Olmo ou Eric García. Même si le contexte était moins favorable, eux aussi sont partis et je ne pense pas qu'il y ait eu de doute sur le barcelonisme, presque inné, des quatre », écrit-il dans un édito pour pour SPORT avant de poursuivre.