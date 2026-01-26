«Ridicule», Kylian Mbappé se fait recadrer

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Kylian Mbappé est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs joueurs de football, l'attaquant du Real Madrid n'échappe pour autant pas aux critiques. Le Français a son lot de détracteurs, eux qui pointent notamment régulièrement son comportement. Accusé d'avoir la grosse tête et de vouloir que tout tourne autour de lui, Mbappé en a dernièrement pris pour son grade encore une fois.

Kylian Mbappé est un joueur à propos duquel les avis divergent. Alors qu'on peut aimer l'attaquant du Real Madrid, on peut également le détester sur bien des aspects. Et c'est notamment son comportement qui fait régulièrement l'objet de nombreuses et vives critiques. Il y a donc des choses à redire sur Mbappé, à commencer par le fait d'avoir la grosse tête de l'avis de beaucoup. Pour les détracteurs du Français, ce dernier veut que tout tourne autour de lui. Dernier exemple en date ? Sa panenka tentée et réussie face à Villarreal !

La panenka de la discorde ! Samedi soir, le Real Madrid s'est imposé face à Villarreal (2-0) grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Buteur sur penalty en fin de match, le Français a alors trompé le gardien adverse... avec une panenka. Un geste qui n'est clairement pas passé inaperçu puisque quelques jours plus tôt, Brahim Diaz, son coéquipier merengue, manquait la sienne en finale de la CAN, précipitant la défaite du Maroc. En conférence de presse, Mbappé avait alors expliqué vouloir tout faire pour soutenir Brahim Diaz. Mais marquer une panenka était-ce la bonne solution ?