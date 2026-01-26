Kylian Mbappé : L'humiliation de trop ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé a inscrit un doublé avec le Real Madrid samedi soir lors du déplacement des Merengue sur le terrain de Villarreal (2-0). Une réalisation dans le jeu et une autre sur penalty. Et pas de n'importe quelle manière. Le numéro 10 de la Casa Blanca a glissé une panenka à Luiz Junior. Un geste qui a généré une polémique dans les médias vis-à-vis d'un coéquipier de la star tricolore.

Bien qu'Ousmane Dembélé soit le Ballon d'or 2025, l'étendard du football français tant sur le terrain que dans les médias demeure Kylian Mbappé. Le capitaine de l'équipe de France déchaîne les passions, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise. Quand il a pris la parole en conférence de presse lundi dernier dans l'optique de communiquer son soutien à Brahim Diaz, auteur d'une panenka manquée en finale de la Coupe d'Afrique des nations perdue par le Maroc face au Sénégal (0-1), ses déclarations ont été scrutées.

Brahim Diaz de retour au Real Madrid, Mbappé glisse une panenka pour son premier match Kylian Mbappé affirmait qu'il allait être là pour lui à l'instar de l'intégralité de l'équipe du Real Madrid. De retour à l'entraînement au centre de Valdebebas cette semaine et dans le groupe d'Alvaro Arbeloa samedi pour le déplacement du Real Madrid sur la pelouse de Villarreal, Brahim Diaz a vu son coéquipier inscrire une panenka sur penalty en lui dédicaçant cette réussite après le terrible raté du Marocain six jours plus tôt à Rabat.