Kylian Mbappé : L'humiliation de trop ?

Kylian Mbappé a inscrit un doublé avec le Real Madrid samedi soir lors du déplacement des Merengue sur le terrain de Villarreal (2-0). Une réalisation dans le jeu et une autre sur penalty. Et pas de n'importe quelle manière. Le numéro 10 de la Casa Blanca a glissé une panenka à Luiz Junior. Un geste qui a généré une polémique dans les médias vis-à-vis d'un coéquipier de la star tricolore.
Bien qu'Ousmane Dembélé soit le Ballon d'or 2025, l'étendard du football français tant sur le terrain que dans les médias demeure Kylian Mbappé. Le capitaine de l'équipe de France déchaîne les passions, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise. Quand il a pris la parole en conférence de presse lundi dernier dans l'optique de communiquer son soutien à Brahim Diaz, auteur d'une panenka manquée en finale de la Coupe d'Afrique des nations perdue par le Maroc face au Sénégal (0-1), ses déclarations ont été scrutées.
Brahim Diaz de retour au Real Madrid, Mbappé glisse une panenka pour son premier match
Kylian Mbappé affirmait qu'il allait être là pour lui à l'instar de l'intégralité de l'équipe du Real Madrid. De retour à l'entraînement au centre de Valdebebas cette semaine et dans le groupe d'Alvaro Arbeloa samedi pour le déplacement du Real Madrid sur la pelouse de Villarreal, Brahim Diaz a vu son coéquipier inscrire une panenka sur penalty en lui dédicaçant cette réussite après le terrible raté du Marocain six jours plus tôt à Rabat.
«S'il marque il humilie le gardien adverse. C'est encore un geste où on parle de lui quoi»
Un geste que Bertrand Latour n'a pas vraiment compris au vu du contexte entourant Brahim Diaz et des enjeux du match de Liga qui étaient moindres que ceux de la finale de la CAN au Maroc pour l'attaquant. « La panenka de Mbappé ? Tenter un geste à 1-0 quand vous êtes sûrs de gagner le match, je ne vois pas où est le panache parce que quoi qu'il arrive le match est gagné et derrière, c'est le coup de sifflet de l'arbitre. Il n'y a pas de prise de risque, aucun côté chevaleresque. Brahim peut-être qu'il fait une immense connerie. Son geste technique qu'il rate, il le tente à 0-0. Mbappé, dans tous les cas il gagne puisque le match est plié et s'il marque il humilie le gardien adverse. C'est encore un geste où on parle de lui quoi ».