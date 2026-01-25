Kylian Mbappé : Cauchemar à l'étranger, il balance sur les «dégâts» !

Ce samedi, le Real Madrid est venu à bout de Villarreal, et ce, grâce à un grand Kylian Mbappé. En effet, le numéro 10 d'Alvaro Arbeloa a inscrit un doublé sur la pelouse de l'Estadio de La Cerámica. Interrogé après le coup de sifflet final de la rencontre, Thibaut Courbois a expliqué à quel point Kylian Mbappé faisait mal aux différentes équipes de Liga.
Pour le compte de la 21ème journée de Liga, le Real Madrid d'Alvaro Arbeloa avait rendez-vous avec Villarreal. En effet, la bande à Kylian Mbappé a défié le Sous-marin jaune à l'Estadio de La Cerámica ce samedi.
Real Madrid : Kylian Mbappé a martyrisé Villarreal
Grâce à un grand Kylian Mbappé, le Real Madrid a honoré son rang face à Villarreal. Auteur d'un doublé, le numéro 10 merengue a inscrit tous les buts de la rencontre (2-0). Un premier à la 47ème minute de jeu et un second dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps. En ce qui concerne son deuxième but, Kylian Mbappé a réussi une panenka sur penalty (40+4').
«Ils sont un cauchemar pour les défenses»
Interrogé au micro de Real Madrid TV après la victoire du Real Madrid contre Villarreal, Thibaut Courtois s'est totalement enflammé pour Kylian Mbappé et Vinicius Jr. « Le football est un sport d'équipe, pas un sport individuel, et pour que les joueurs se distinguent, il est important que l'équipe soit unie. Si nous agissons en équipe, tout le reste suivra. Kylian Mbappé et Vinicius Jr ? Ils nous apportent énormément, ils déséquilibrent vraiment les autres équipes et sont un cauchemar pour les défenses. On peut les contenir pendant 60 ou 65 minutes, mais leur potentiel offensif est tel qu'ils font toujours des dégâts. J'espère qu'ils continueront à nous faire vibrer », a déclaré le portier merengue ce samedi. Reste à savoir si Kylian Mbappé sera encore impitoyable contre Benfica ce mercredi soir.