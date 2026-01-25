Kylian Mbappé : Cauchemar à l'étranger, il balance sur les «dégâts» !

Amadou Diawara

Ce samedi, le Real Madrid est venu à bout de Villarreal, et ce, grâce à un grand Kylian Mbappé. En effet, le numéro 10 d'Alvaro Arbeloa a inscrit un doublé sur la pelouse de l'Estadio de La Cerámica. Interrogé après le coup de sifflet final de la rencontre, Thibaut Courbois a expliqué à quel point Kylian Mbappé faisait mal aux différentes équipes de Liga.

Pour le compte de la 21ème journée de Liga, le Real Madrid d'Alvaro Arbeloa avait rendez-vous avec Villarreal. En effet, la bande à Kylian Mbappé a défié le Sous-marin jaune à l'Estadio de La Cerámica ce samedi.

Real Madrid : Kylian Mbappé a martyrisé Villarreal Grâce à un grand Kylian Mbappé, le Real Madrid a honoré son rang face à Villarreal. Auteur d'un doublé, le numéro 10 merengue a inscrit tous les buts de la rencontre (2-0). Un premier à la 47ème minute de jeu et un second dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps. En ce qui concerne son deuxième but, Kylian Mbappé a réussi une panenka sur penalty (40+4').