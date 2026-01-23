Achraf Hakimi remplacé : Le PSG valide !

Alexis Brunet

Il y a quelques temps, un gros coup dur s’abattait sur le PSG avec la blessure d’Achraf Hakimi. Le Marocain a malheureusement été absent pendant plusieurs semaines et le club de la capitale a dû trouver une solution pour le remplacer. Luis Enrique a décidé de faire confiance à Warren Zaïre-Emery et cela a été une vraie réussite.

Lors de la finale de la CAN, le Sénégal a réussi l’exploit de battre le Maroc à domicile. Une catastrophe pour les joueurs de Walid Regragui, mais pas forcément pour le PSG, qui est content de pouvoir de nouveau compter sur Achraf Hakimi, qui ne s’est pas blessé de nouveau.

Zaïre-Emery a remplacé Hakimi Pour combler la longue absence d’Achraf Hakimi, Luis Enrique avait décidé de confier le poste de latéral droit à Warren Zaïre-Emery. Le joueur de 19 ans s'en est très bien sorti et, selon RMC Sport, ce dernier est très apprécié par le vestiaire du PSG, car il ne revendique rien et il ne se montre pas du tout égoïste, comme le confie son entourage.