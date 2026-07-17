Transfert de Lucas Digne : Le PSG annonce les raisons de sa signature !

Titulaire avec l’équipe de France sur cette Coupe du Monde 2026, Lucas Digne devrait prochainement effectuer son grand retour au PSG. Le latéral gauche d’Aston Villa est déjà tombé d’accord avec le club parisien alors que dans la presse, une source interne des doubles champions d’Europe a révélé quelques détails sur les raisons de ce transfert surprise.
Un véritable transfert surprise. Désireux de renforcer le poste de latéral gauche cet été, le PSG devrait prochainement finaliser l’arrivée de Lucas Digne. Ayant porté les couleurs du club parisien de 2013 à 2016, l’international Français évoluant actuellement à Aston Villa va effectuer son grand retour, dix ans plus tard. Clairement, Lucas Digne arrive dans un contexte particulier, où il servira essentiellement de doublure à Nuno Mendes.
« On est toujours favorable à l'idée de recruter "français" »
Ce vendredi, l’Equipe révèle qu’initialement, le PSG avait plutôt envisagé de se pencher sur un profil plus jeune pour ce rôle de doublure à gauche. Cependant, la régularité de Digne en Premier League notamment, et ce à 32 ans, ont convaincu les dirigeants du club de la capitale. De plus, l’indemnité de transfert fixée à 10M€ ainsi que le fait que le joueur formé au LOSC soit Français ont pesé dans la balance. « On ne passe pas de la nuit au jour comme ça - et ce n'est évidemment pas le critère numéro un - mais on est toujours favorable à l'idée de recruter "français" », glisse notamment une source interne du PSG auprès du quotidien sportif.
« Lucas Digne leur a confirmé parce qu'il a un accord avec le Paris Saint-Germain pour un contrat de 3 ans »
Journaliste, Fabrice Hawkins révélait récemment que ce transfert était quasiment acté pour le PSG. « Lucas Digne au PSG, on ne peut pas dire que c'est à 100% fait, mais il va signer au Paris Saint-Germain. Il s'est d'ailleurs fait chambrer par tous ses coéquipiers parce que le vestiaire de l'équipe de France commence à ressembler de plus en plus au vestiaire du PSG. Ils l'ont chambré parce qu'ils ont vu ça dans la presse. Lucas Digne leur a confirmé parce qu'il a un accord avec le Paris Saint-Germain pour un contrat de 3 ans. Il ne reste plus qu'à lever la clause à moins de 10M€ une fois qu'il sera libre après la Coupe du monde », expiquait-il.