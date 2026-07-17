Transfert de Lucas Digne : Le PSG annonce les raisons de sa signature !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Titulaire avec l’équipe de France sur cette Coupe du Monde 2026, Lucas Digne devrait prochainement effectuer son grand retour au PSG. Le latéral gauche d’Aston Villa est déjà tombé d’accord avec le club parisien alors que dans la presse, une source interne des doubles champions d’Europe a révélé quelques détails sur les raisons de ce transfert surprise.

Un véritable transfert surprise. Désireux de renforcer le poste de latéral gauche cet été, le PSG devrait prochainement finaliser l’arrivée de Lucas Digne. Ayant porté les couleurs du club parisien de 2013 à 2016, l’international Français évoluant actuellement à Aston Villa va effectuer son grand retour, dix ans plus tard. Clairement, Lucas Digne arrive dans un contexte particulier, où il servira essentiellement de doublure à Nuno Mendes.

« On est toujours favorable à l'idée de recruter "français" » Ce vendredi, l’Equipe révèle qu’initialement, le PSG avait plutôt envisagé de se pencher sur un profil plus jeune pour ce rôle de doublure à gauche. Cependant, la régularité de Digne en Premier League notamment, et ce à 32 ans, ont convaincu les dirigeants du club de la capitale. De plus, l’indemnité de transfert fixée à 10M€ ainsi que le fait que le joueur formé au LOSC soit Français ont pesé dans la balance. « On ne passe pas de la nuit au jour comme ça - et ce n'est évidemment pas le critère numéro un - mais on est toujours favorable à l'idée de recruter "français" », glisse notamment une source interne du PSG auprès du quotidien sportif.