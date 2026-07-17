Transfert de Kolo Muani : Le PSG va recevoir l'offre de la dernière chance !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme l'été dernier, Randal Kolo Muani attend que le PSG et la Juventus trouvent un accord sur le montant de son transfert. Et alors que les exigences parisiennes semblent trop élevées pour la Vieille Dame, l'offre de la dernière chance arrive.

C'est reparti pour un tour. Comme l'été dernier, Randal Kolo Muani patiente avant que son avenir soir réglé. L'attaquant français, qui revient d'un prêt compliqué à Tottenham, n'entre plus dans les plans de Luis Enrique et souhaite donc quitter le PSG. Et alors qu'il espère encore une fois rejoindre la Juventus, Kolo Muani attend que la Vieille Dame réponde aux exigences du PSG dans l'espoir que ce feuilleton connaisse un fin plus heureuse qu'il y a un an.

La Juve va tenter d'envoyer une dernière offre Par conséquent, selon les informations de Tuttosport, la Juventus va transmettre une ultime offre au PSG, ce sera à prendre ou à laisser. Il s'agira d'une offre avec une base fixe de 35M€ assortie de différents bonus facilement atteignables qui pourront faire grimper le montant total à 45M€, sans oublier un éventuel pourcentage à la revente. Reste à savoir si cela sera suffisant pour convaincre le PSG.