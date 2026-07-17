Transfert de Kolo Muani : Le PSG va recevoir l'offre de la dernière chance !

Comme l'été dernier, Randal Kolo Muani attend que le PSG et la Juventus trouvent un accord sur le montant de son transfert. Et alors que les exigences parisiennes semblent trop élevées pour la Vieille Dame, l'offre de la dernière chance arrive.
C'est reparti pour un tour. Comme l'été dernier, Randal Kolo Muani patiente avant que son avenir soir réglé. L'attaquant français, qui revient d'un prêt compliqué à Tottenham, n'entre plus dans les plans de Luis Enrique et souhaite donc quitter le PSG. Et alors qu'il espère encore une fois rejoindre la Juventus, Kolo Muani attend que la Vieille Dame réponde aux exigences du PSG dans l'espoir que ce feuilleton connaisse un fin plus heureuse qu'il y a un an.
La Juve va tenter d'envoyer une dernière offre
Par conséquent, selon les informations de Tuttosport, la Juventus va transmettre une ultime offre au PSG, ce sera à prendre ou à laisser. Il s'agira d'une offre avec une base fixe de 35M€ assortie de différents bonus facilement atteignables qui pourront faire grimper le montant total à 45M€, sans oublier un éventuel pourcentage à la revente. Reste à savoir si cela sera suffisant pour convaincre le PSG.
«Le montant demandé par le PSG dépasse les 45M€»
Quoi qu'il en soit, la Juventus aura du mal à aller plus haut comme l'assurait Giovanni Carnevali il y a quelques jours. « Le prix demandé est trop élevé, soit nous parvenons à un accord, soit nous nous tournerons vers un autre joueur. Le montant demandé par le PSG dépasse les 45M€. Le coût des joueurs ne cesse d'augmenter pour atteindre des niveaux quasi prohibitifs, alors que les revenus des clubs de Serie A ne suivent pas le rythme de championnats comme la Premier League. Il est nécessaire de réduire les coûts, et parvenir à l'équilibre financier s'avère difficile. Inutile de le nier : il suffit d'observer notre championnat pour constater que le marché des transferts est actuellement au point mort », confiait le directeur sportif de la Vieille Dame au micro de Rai Gr Parlamento.