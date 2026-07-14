Transfert bouclé au PSG : Aston Villa abattu par le départ de Lucas Digne ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG vient tout juste de boucler un transfert surprise en coulisses avec le retour de Lucas Digne, dix ans après son départ du Parc des Princes. La clause libératoire du latéral gauche de l'équipe de France, fixée aux alentours de 10M€, a été levée par le PSG auprès d'Aston Villa. Et il semblerait que le club anglais vive très mal ce départ de Digne...

Le dossier, qui semblait assez improbable au premier abord, a fait couler beaucoup d'encre lundi : Lucas Digne (32 ans) quitte Aston Villa pour retourner au PSG. La direction du club de la capitale, qui apprécie beaucoup le profil du latéral gauche de l'équipe de France pour en faire la nouvelle doublure de Nuno Mendes, a donc décidé de payer le montant de sa clause libératoire (environ 10M€). Et de son côté, Aston Villa vivrait très mal ce départ imprévu de Lucas Digne en direction du PSG...

« Aston Villa, ils sont défaits » C'est en tout cas ce qu'a révélé le journaliste Julien Laurens lundi soir dans l'After Foot, sur RMC Sport : « Aston Villa, ils sont défaits. Ils ne peuvent rien y faire puisque c'est une clause. En 24h, ils perdent Digne et Tielemans... Tu perds ton meilleur joueur de la saison dernière, ton régulateur, ce que tu veux et ton arrière gauche à des prix qui ne sont pas les prix du marché. Rogers va partir aussi, il va falloir tout reconstruire », a indiqué le journaliste quant à la réaction d'Aston Villa au départ de Digne au PSG.