Transfert bouclé au PSG : Aston Villa abattu par le départ de Lucas Digne ?

Le PSG vient tout juste de boucler un transfert surprise en coulisses avec le retour de Lucas Digne, dix ans après son départ du Parc des Princes. La clause libératoire du latéral gauche de l'équipe de France, fixée aux alentours de 10M€, a été levée par le PSG auprès d'Aston Villa. Et il semblerait que le club anglais vive très mal ce départ de Digne...
Le dossier, qui semblait assez improbable au premier abord, a fait couler beaucoup d'encre lundi : Lucas Digne (32 ans) quitte Aston Villa pour retourner au PSG. La direction du club de la capitale, qui apprécie beaucoup le profil du latéral gauche de l'équipe de France pour en faire la nouvelle doublure de Nuno Mendes, a donc décidé de payer le montant de sa clause libératoire (environ 10M€). Et de son côté, Aston Villa vivrait très mal ce départ imprévu de Lucas Digne en direction du PSG...
« Aston Villa, ils sont défaits »
C'est en tout cas ce qu'a révélé le journaliste Julien Laurens lundi soir dans l'After Foot, sur RMC Sport : « Aston Villa, ils sont défaits. Ils ne peuvent rien y faire puisque c'est une clause. En 24h, ils perdent Digne et Tielemans... Tu perds ton meilleur joueur de la saison dernière, ton régulateur, ce que tu veux et ton arrière gauche à des prix qui ne sont pas les prix du marché. Rogers va partir aussi, il va falloir tout reconstruire », a indiqué le journaliste quant à la réaction d'Aston Villa au départ de Digne au PSG.
« Digne s'est fait chambrer par tous ses coéquipiers »
Toujours au micro de l'After Foot lundi soir, Fabrice Hawkins y est également allé de ses révélations sur ce transfert surprise au PSG : « Lucas Digne au PSG, on ne peut pas dire que c'est à 100% fait, mais il va signer au Paris Saint-Germain. Il s'est d'ailleurs fait chambrer par tous ses coéquipiers parce que le vestiaire de l'équipe de France commence à ressembler de plus en plus au vestiaire du PSG. Ils l'ont chambré parce qu'ils ont vu ça dans la presse. Lucas Digne leur a confirmé parce qu'il a un accord avec le Paris Saint-Germain pour un contrat de 3 ans. Il ne reste plus qu'à lever la clause à moins de 10M€ une fois qu'il sera libre après la Coupe du monde. (...) Lucas Digne accepte d'être la doublure de Nuno Mendes pour deux raisons : il choisit ce projet-là qui sied à merveille à sa famille, ça va être un cadre familial très parisien et dans sa famille, ils adorent la capitale. Il a même des enfants fans du Paris Saint-Germain. Tout le monde est content que papa signe. Il aurait pu gagner beaucoup plus ailleurs, mais il ne sera pas malheureux et il n'y a qu'une ville qui s'appelle Paris dans le monde », a précisé le journaliste de RMC.