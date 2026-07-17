PSG - Barcola sur le départ : Arsenal a tranché pour son transfert !

Pierrick Levallet

Après Gonçalo Ramos et Kang-In Lee, un autre attaquant pourrait être amené à quitter le PSG : Bradley Barcola. L’international français est évoqué sur le départ depuis quelques semaines. Arsenal a notamment été annoncé parmi ses prétendants. Les Gunners auraient toutefois tranché pour le transfert de l’ailier de 23 ans.

Le mercato est en train de s’emballer du côté du PSG. En quête de renforts, le club de la capitale acte également quelques départs. Gonçalo Ramos a rejoint l’AC Milan et Kang-In Lee prend la direction de l’Atlético de Madrid. Un autre attaquant pourrait cependant faire ses valises cet été : Bradley Barcola. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que l’international français n’était pas insensible à l’intérêt de Liverpool. Arsenal a également été évoqué sur le dossier. Mais les Gunners privilégieraient une autre piste sur le marché des transferts.

«Arsenal ne négocie pas pour Bradley Barcola» « Je sais qu’il y a des rumeurs sur Bradley Barcola à Arsenal. C’est étrange, parce qu’une semaine Barcola n’est pas sur le marché, puis Arsenal débarque mais personne ne parle de Barcola à Liverpool. Pour le moment, Arsenal ne négocie pas pour Bradley Barcola. Il n’y a aucune discussion active. Le joueur qu’Arsenal veut pour ses ailes est toujours Morgan Rogers. Les discussions sont avancées du côté du joueur, il n’y a aucun problème, un accord sur les termes personnels du contrat est presque là » a ainsi révélé Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.